241 chauffeurs beboet voor snelheidsovertreding

Kruibeke/Beveren Ann (43) en Peter (45) ruilden Feestzalen Olympia in voor slagerij: “Na tweede lockdown beslist om andere weg in te slaan”

“Het is nog altijd hard werken maar we zijn nu wel ’s avonds thuis en kunnen tijd doorbrengen met onze achtjarige dochter.” Ann Roelandt en Peter Vereecken hebben nog geen moment spijt gehad van hun drastische carrièrewissel. Ze lieten de bekende Feestzalen Olympia in Beveren achter zich en opende nu een nieuwe slagerij in buurgemeente Kruibeke.

23 maart