241 bestuurders beboet voor snelheidsovertreding

Kruibeke Chiro Adelheid legt eerste steen van nieuw onderkomen: “Ledenaan­tal bijna verdubbeld op tien jaar tijd”

In de Kattestraat is de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe jeugdlokalen van Chiro Adelheid. De jeugdbeweging heeft veel geduld moeten opbrengen want het bouwdossier was een heus hindernissenparcours. “Maar het eindresultaat zal alle leed verzachten”, klinkt het enthousiast.

29 maart