200 meter koperdraad gestolen op dak van bedrijf

Puurs-Sint-Amands Probatie-opschor­ting voor spuw in het gezicht van buurman

De rechter in Mechelen heeft een 48-jarige vrouw uit Puurs-Sint-Amands veroordeeld tot een probatie-opschorting. De vrouw werd schuldig bevonden aan het spuwen in het gezicht van haar buurman. De feiten dateren van eind september 2020. De politie moest toen ingrijpen nadat er melding was gemaakt van een burenruzie. Aangekomen bleek de vrouw in het gezicht van haar buurman te hebben gespuwd. Een objectieve getuige zou de verklaring van de buurman even later ook bevestigen. Het parket eiste een celstraf van 6 maanden effectief. De verdediging vroeg een probatie-opschorting. Zij betwistten de feiten niet. Na beraad volgde het gerecht het pleidooi van de advocaat en legde haar dus een probatie-opschorting op.

11:45