2.400 leerlingen stappen ten voordele van slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië en zamelen 20.000 euro in

De acht scholen van de scholengemeenschap KSTS (Katholieke Scholen Temse Scheldekant) hebben de handen in elkaar geslagen ten voordele van de slachtoffers van de aardebeving in Turkije en Syrië. Zo’n 2.400 leerlingen en meer dan 200 leerkrachten stapten woensdag voor het goede doel en zamelden zo maar liefst 20.000 euro in.

De actie verliep in nauwe samenwerking met de moskee van Temse. “We hadden een tiendaagse voorbereiding ingelast waarbij de leerlingen elke dag een topic voorgeschoteld kregen rond de aardbevingen en de hulp nodig voor het heropbouwen”, zegt Veerle Van Bogaert, directrice van de Priester Poppe school uit Elversele. “Dit ging van lessen over het ontstaan van een aardbeving, het ontdekken van de getroffen gebieden, wie biedt hulp aan wie, tot het bekijken en beluisteren van getuigenissen van mensen in nood. Het medeleven van onze kinderen was heel groot, dat merken we aan de enorme financiële steun die we hebben verzameld.”

Alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar lieten zich sponsoren voor een wandeltocht in en rond Temse en deelgemeenten. De leerlingen willen hiermee een duidelijk signaal geven. “Ze stapten al zingend het nummer ‘People help the people’ van de ene school naar de andere om aan te geven dat we door samenhorigheid veel voor elkaar kunnen betekenen”, zegt Tom Smet, directeur van de basisschool Velle.

De opbrengst, zo’n 20.000 euro gaat integraal naar de Turkse gemeenschap uit Temse die instaat voor de hulp in de getroffen gebieden van Turkije en Syrië. De tocht eindigde in de moskee waar de leerlingen hartelijk werden ontvangen en bedankt voor hun inzet.

De kinderen zelf leverden met plezier de inspanning van een fikse wandeling. “We zien slechts één dag een beetje af en zullen achter moe zijn maar daarna hebben we de luxe om uit te rusten in de zetel of bed. We denken aan onze leeftijdgenoten uit Turkije en Syrië die deze luxe niet meer hebben. We hopen dat ze ginds met onze bijdrage een sneller herstel hebben”, klinkt het.

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.