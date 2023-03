129 chauffeurs geflitst in Kapelstraat

Nog in Steendorp werd een controlepost opgezet in de Gelaagstraat. Daar reden 24 bestuurders op een totaal van 79 te snel. Op Cauwerburg waren de resultaten beter met 11 van de 512 gecontroleerde voertuigen in overtreding. In de Doornstraat werden er 49 beboet op een totaal van 334 en in de Dorpstraat in Elversele reden 75 van de 216 chauffeurs te snel. Op de Krijgsbaan werden 70 van de 614 chauffeurs geflitst. In de Scheldestraat werden 124 voertuigen gecontroleerd en 4 geflitst. Ook op de Velle was het resultaat beter dan anders met 9 bekeuringen op een totaal van 223 voertuigen.