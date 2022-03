1 op 6 geflitst in Doornstraat

In de Doornstraat werden 257 voertuigen gecontroleerd waarvan 40 geflitst. In de Burmtiendestraat in Tielrode reden er 37 voertuigen te snel op een totaal van 283. Op de Velle waren er 13 overtredingen bij 208 gecontroleerde voertuigen. Tot slot werd het flitstoestel ook nog in de Molenstraat in Kruibeke geplaatst. Daar reden 9 van de 213 bestuurders te snel.