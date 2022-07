1 op 3 geflitst in Schoolstraat

Waasland Interwaas garandeert voortbe­staan van voedsel­plat­form VoedSaam

Enkele weken geleden was wat commotie ontstaan over het voortbestaan van sociaal distributieplatform voor voedseloverschotten VoedSaam. Intercommunale Interwaas benadrukt nu dat het voortbestaan gegarandeerd is.

