1 op 3 geflitst in Gebroeders Van Raemdonckstraat

In de Gebroeders Van Raemdonckstraat werden 57 voertuigen gecontroleerd waarvan er 19 te snel reden. In de Sint-Jorisstraat vlogen er 15 chauffeurs op de bon op een totaal van 44 voertuigen. Beter was het in de Hoogkamerstraat. Daar werden 139 voertuigen gecontroleerd en 7 geflitst. In de Gelaagstraat in Steendorp tot slot waren er 18 overtredingen op een totaal van 93 voertuigen.