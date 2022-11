1 of 5 geflitst in Schoolstraat

Bornem Brandje in keuken snel onder controle

In de Kruisberg in Bornem heeft het woensdagavond even gebrand in de keuken van een appartement. Gewonden vielen er niet. De schade zorgde er wel voor dat de woning tijdelijk onbewoonbaar werd verklaard. De brand werd opgemerkt omstreeks 18.00 uur vanavond. De brandweer werd verwittigd, was snel plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. In de keuken was de brandschade het grootst, in de rest van de woning was er aanzienlijke rookschade. Door de interventie van de hulpdiensten werd de straat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Hinder was er niet.

23 november