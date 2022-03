Zo kijk je ‘De Mol’ op je televisietoestel zonder tv-abonnement

streamingHet is weer bijna tijd om te mollenjagen. Wie ‘De Mol’ op Play4 vanaf zondag 20 maart wil kijken op een televisietoestel, maar geen tv-abonnement heeft, moet echter door enkele hoepels springen. In deze techtip van de week leggen we je exact uit wat je moet doen.

In tegenstelling tot VTM GO en VRT NU kan je op GoPlay niet te allen tijde live televisie kijken. Mediabedrijf SBS maakt echter wel een uitzondering voor belangrijke programma’s, zoals ‘De Mol’.

Online kijkers moeten tien minuutjes geduld hebben, want de uitzending van ‘De Mol’ start iets later. “Je krijgt online namelijk minder reclame te zien want die is gepersonaliseerd. Daardoor ben je sneller klaar met de aflevering. Mensen die online kijken, zouden dus potentieel alle wijzigingen in de aflevering tien minuten sneller gezien kunnen hebben dan de mensen die tv kijken”, vertelt Annick Sterckx, Head of Digital bij SBS Belgium, aan onze redactie.

Wil je samen met vrienden en/of familie naar de avonturen van Gilles De Coster en de kandidaten kijken op groot scherm, dan kan je echter niet rekenen op de smartphoneapp van GoPlay. Daarin zit namelijk nog steeds geen mogelijkheid om beeld door te sturen naar je televisietoestel aan de hand van Google Cast of Apple TV. “Dat is een ingewikkelde technologie, maar we zijn er volop aan bezig. Ik hoop er in de komende maanden heel fijn nieuws over te mogen brengen”, verklaart Sterckx.

En een app op de televisie zelf, zoals Netflix, Streamz, VTM GO en anderen hebben? Dat zit er ook aan te komen. “Dat is waar de expansie zit voor het komende jaar. Naast de Chromecast-functionaliteit zijn we ook druk aan het werken aan de verschillende smart tv-apps”, vertelt Sterckx aan HLN. “We zijn ons er van bewust dat we achterop hinken, maar we plannen dit snel bij te benen”, zegt ze nog.

Voorlopig zal je dus nog je laptop of andere computer bij de hand moeten hebben om ‘De Mol’ op je televisietoestel te kunnen krijgen. Dat kan je doen door de volgende stappen te volgen.

Volledig scherm Een Google Chromecast © Google

Om te beginnen moet je televisietoestel Google Cast of Apple AirPlay ondersteunen. Televisietoestellen van merken als Sony en Philips die draaien op besturingssysteem Android TV hebben standaard Google Cast ingebouwd.

Heb je niet zo’n tv, dan moet je een Chromecast in huis halen. Er zijn verschillende versies, waarvan de goedkoopste te vinden is voor ongeveer 40 euro. Allemaal werken ze via je Wi-Fi-netwerk en dien je die in te pluggen in de HDMI-poort van je televisie.

Volledig scherm Een Apple TV © T3 Magazine/Future via Getty Images

Sommige televisies komen met Apple AirPlay ingebouwd. Is dat niet het geval en wil je met dat systeem werken omdat je een Mac-computer gebruikt, dan haal je een Apple TV in huis. Dat kost je minstens 159 euro.

Wie besloten heeft gebruik te maken van Google Cast opent Google Chrome op de laptop. Surf naar de website van GoPlay.

Volledig scherm Het menu om een tabblad in Google Chrome te casten naar een televisietoestel. © rv

Daarna klik je op het icoontje in de adresbalk voor “Deze pagina delen”. Selecteer daar “Casten” en daarna het toestel waarop je het beeld wil laten verschijnen. Het tabblad met daarop goplay.be zou dan moeten verschijnen op je televisietoestel, waarna je de livestream van ‘De Mol’ kan opzetten. Sluit je laptop best aan op netstroom om onderbrekingen te vermijden!

Volledig scherm "Synchrone weergave" vind je in de menubalk van MacOS. © rv

Ben je meer voor Apple AirPlay, dan open je op je Mac een browser naar keuze. Ga naar de site van GoPlay.

In de menubalk van MacOS open je het bedieningspaneel. Daar zou je de optie “Synchrone weergave” moeten zien staan. Klik je daar op het toestel waarop je je beeld wil te zien krijgen, dan zal je zien dat het scherm erop gespiegeld wordt.

Start je dan de uitzending van ‘De Mol’, dan kan je kijken op je televisie. Ook hier sluit je je computer best aan op netstroom.