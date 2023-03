Zo kies je de beste én voordeligste provider voor jouw (mobiel) internet

MijntelcoWie telecom zegt, denkt meteen aan grote namen als Telenet, Proximus en Orange. Maar tegenwoordig zijn er ook andere – kleinere – operatoren actief op de telecommarkt. Keuze genoeg dus, maar daardoor is er ook meer keuzestress. Om de juiste beslissing te nemen, hou je best rekening met enkele basisregels. Mijntelco.be overloopt ze voor je.

Hoe kies je een telecomprovider?

Je gaat best niet over één nacht ijs wanneer je een (nieuwe) operator zoekt voor je gsm-, internet- en tv-abonnement. De prijzen zijn natuurlijk doorslaggevend voor heel veel mensen, maar je neemt best ook andere factoren mee in rekening.

Zo wil je natuurlijk kiezen voor een operator die hoog scoort als het op klantentevredenheid aankomt. En ook objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de netwerkdekking en snelheid, zijn belangrijk.

Welke provider heeft de hoogste klantentevredenheid?

Laat ons eerst even kijken naar welke operator het hoogst scoort op het vlak van klantentevredenheid. Uit de jaarlijkse tevredenheidsenquête van Testaankoop blijkt dat de kleinere operatoren hierin telkens uitblinken. Dat was ook in 2022 niet anders.

Zo zien we geen Telenet, Proximus of Orange in de top vijf van mobiele operatoren met de hoogste klantentevredenheid, maar wel edpnet, Mobile Vikings, Youfone en Scarlet. Bij de grote spelers zijn klanten het meest tevreden van Orange, al is het verschil met Telenet en Proximus verwaarloosbaar klein.

Mobiel internet

Welke provider heeft het beste mobiele abonnement?

In 2022 gebruikten klanten van Telenet-BASE het beste netwerk voor mobiel internet, zo bleek uit cijfers van Testaankoop. Daarmee werd Proximus, dat samen met Orange de top drie vervolledigt, van de troon gestoten.

De metingen van Testaankoop peilden onder meer naar de uploadsnelheid, downloadsnelheid en de wachttijd voor het laden van webpagina’s en video’s. Op basis daarvan kreeg elke actieve operator een eindscore. Telenet-BASE haalde het in 2022 van Proximus met een score die 3 procentpunt hoger lag.

Wat zijn de laagste prijzen voor een mobiel abonnement?

Van de drie ‘traditionele’ mobiele operatoren biedt Orange met GO Light vandaag het voordeligste mobiele abonnement (zonder rekening te houden met kortingen). GO Extreme is het interessantste abonnement met het grootste volume mobiele data.

Naast die drie spelers, die behalve mobiele ook vaste diensten aanbieden, bestaan er operatoren die enkel mobiele diensten leveren. Die zijn vaak goedkoper. Spelers als Youfone, hey!, edpnet en Mobile Vikings scoren hoog als het voor losse mobiele abonnementen op prijs-kwaliteit aankomt.



Ben jij een kleine dataverbruiker? Dit zijn de tien goedkoopste mobiele abonnementen van het moment, al vanaf 4,5 euro per maand.

Thuisinternet

Welke provider heeft de hoogste klantentevredenheid?

Ook in de categorie ‘thuisinternet’ komt edpnet als winnaar uit de tevredenheidsenquête. De scores van de grote operatoren liggen dicht bij elkaar, al haalt Proximus wel een iets lagere score. Dat komt allicht doordat Proximus veruit de meeste klanten heeft in België, waardoor de kans op minder tevreden klanten groter is.

Het succes van edpnet valt dan weer toe te schrijven aan de scherpe prijzen, voornamelijk voor onbeperkt internet. Ook het feit dat edpnet als enige een vrije modemkeuze aanbiedt, zit daar voor iets tussen.



Wat zijn de laagste prijzen voor thuisinternet?

Voor internabonnementen met snelheden tot 200 Mbps komt Orange als goedkoopste uit de bus met de Home Flybox. Die biedt internetsnelheden tot 210 Mbps voor 25 euro per maand. Easy Internet van Telenet (100 Mbps) heeft geen downloadlimiet en kost 31,41 euro per maand. Het is daarmee de goedkoopste optie zonder datalimiet.



Wie op zoek is naar hoge internetsnelheden (300 Mbps of meer), vindt zijn gading bij Orange, Telenet en Mobile Vikings. Die laatste twee operatoren zijn vooralsnog ook de enige die snelheden tot 1 Gbps aanbieden. Mobile Vikings heeft ook nog een ander unicum in zijn aanbod zitten: het is de enige operator die vandaag thuisinternet via fiber aanbiedt. Hiervoor moet je woning wel over een compatibele internetaansluiting beschikken.

Voor internetabonnementen met nog hogere snelheden zijn All-Internet van Telenet (300 Mbps en onbeperkt surfen voor 57,68 euro per maand) en thuisinternet via fiber van Mobile Vikings (1 Gbps en onbeperkt surfen voor 55 euro per maand) de beste opties.

