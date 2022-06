Zo houd je je laptop altijd koel: “Een mat met ventilatoren kan een handig redmiddel zijn”

Microsoft lanceert compacte Surface Laptop Go 2 met nieuwe processor en “verbeterde” webcam

De compacte laptop van Microsoft is opgefrist. De Surface Laptop Go 2 heeft een nieuwe generatie Intel-processoren en een webcam die volgens Microsoft “verbeterd” is. Verder is er weinig veranderd ten opzichte van de originele Surface Laptop Go uit 2020. In België is de startprijs 669 euro.

