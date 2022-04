Zo gebruik je je smartphone minder: meldingen uitschakelen en timers instellen

Gebruikers van Android-telefoons van merken als Samsung, Xiaomi en Motorola kunnen gebruik maken van de app Digitaal Welzijn. In die applicatie kan je exact zien hoe lang je welke app hebt gebruikt, maar ook het aantal meldingen je hebt gekregen per app en hoe vaak je je telefoon ontgrendelt. Op verschillende telefoons is de app al geïnstalleerd en vind je de functionaliteit via de instellingen. Is dat niet het geval, dan is Digitaal Welzijn te downloaden op de Google Play Store.

Volledig scherm De app Digitaal Welzijn op Android. © Google

IPhone-eigenaars hoeven geen aparte app te installeren. Via Schermtijd in de instellingen van je smartphone kan je namelijk je activiteit terugvinden. Je kan kiezen of je het bekijkt per app of per categorie. Ook zie je in detail hoe vaak je je telefoon oppakt, welke app je dan als eerste gebruikt en hoeveel meldingen je per applicatie krijgt.

Volledig scherm Schermtijd op de iPhone © Apple

Minder meldingen

Een goede manier om minder naar je smartphone te grijpen, is ervoor zorgen dat je minder meldingen hebt. Het principe is simpel: trilt je telefoon minder vaak, dan zal je er ook minder vaak naar kijken. Gelukkig is het tegenwoordig best simpel om meldingen uit te schakelen.

Wie een iPhone heeft, kan het principe “beter voorkomen dan genezen” toepassen. Apps moeten namelijk na installatie vragen of ze je meldingen mogen sturen. Voor de andere applicaties kan je in Schermtijd kijken welke de meeste meldingen sturen en van daaruit beslissen om ze volledig uit te schakelen.

Het is ook mogelijk om ze te laten afleveren in een gepland overzicht. Dat is een functie waarbij je een samenvatting krijgt van meldingen op zelfgekozen tijdstippen. Handig om bijvoorbeeld meldingen van social media-apps in te steken.

Wie een Android-smartphone heeft, kan vanuit Digitaal Welzijn beslissen welke apps nog meldingen mogen sturen. Maar dat is ook mogelijk vanaf de melding zelf. Door die lang aan te raken, krijg je de mogelijkheid om aan te passen hoe de app je mag storen. Zo kan je kiezen om de prioriteit ervan te verlagen, welk soort meldingen je exact nog wil of álle meldingen volledig uitschakelen.

Timers instellen

Is het aanpassen van de instellingen van je meldingen niet voldoende om je ervan te weerhouden uren en uren te spenderen? Dan is het tijd om timers in te stellen. Daarmee kan je beslissen om bepaalde apps slechts voor een bepaalde tijdsperiode per dag te gebruiken.

Op Android is het een kwestie van app per app in te stellen hoelang je die mag gebruiken. Loop je dan tegen je limiet aan, zal je een melding te zien krijgen dat de tijd op is. Zo houd je onder controle hoeveel minuten je YouTube-video’s kijkt.

Volledig scherm Applimieten in Digitaal Welzijn op Android © Google

Op iOS werkt het gelijkaardig. Daar kan je niet alleen app per app limieten opleggen, maar ook een maximum leggen op hoeveel tijd je spendeert op bepaalde websites. Bovendien kan je ook werken per categorie. Handig als je al je sociale media in één keer wilt limiteren qua aantal minuten.