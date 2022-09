Zijn de vouwbare telefoons van Samsung hun geld waard? “Het scherm is zo flexibel dat je snel een vouwrand krijgt”

“Als we kijken naar onze Pricewatch dan zijn deze smartphones toch vrij succesvol”, weet Donovan. “Mensen vallen snel over de hoge prijs, maar eenmaal ze ermee werken vinden ze het toch vaak de moeite waard. Ik zie ze af en toe toch ook in het straatbeeld opduiken.”

In het segment vouwbare smartphones biedt Samsung als nieuwste modellen de Fold4 en Flip4 aan, elk met specifieke kenmerken en bijhorend prijskaartje.

Samsung Fold 4 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

We starten in ons overzicht met de Fold4, tevens het duurste model van de twee. “De grootste reden om een Fold te overwegen is de grootte van het scherm”, vindt Donovan. “Het is heel fijn om met zo’n toestel te internetten en video’s te bekijken. Door de vierkante vorm zijn er vrij grote balken aan weerszijde van de video, maar zelfs dan is het beeld een stuk groter dan andere smartphones en voelt het aan als een soort kleine tablet.”

Volledig scherm Wanneer je de Fold 4 uitklapt, lijkt het wel een kleine tablet. © Tweakers.be

Net een laptop

“Bij de nieuwe modellen van de Fold zijn er ook wat desktoponderdelen toegevoegd, met een echte taakbalk bijvoorbeeld. Je kan dus ook werken alsof het een soort laptopje is. Dat in combinatie met een krachtige processor en goede camera’s, waar de oude ‘foldables’ toch op moesten inleveren, maken van de vierde generatie een heel goed toestel. Op sommige vlakken maakt de Fold4 zelfs betere foto’s, vooral in het donker, dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22 Ultra. Bovendien kan je dankzij de vouwfunctie makkelijk foto’s nemen met de zelfontspanner.”

Een nadeel van de Fold4 gaat gepaard met wat het toestel net zo uniek maakt. “Het binnenste scherm heeft last van een vouwrand, omdat het zo flexibel is”, weet Donovan. “Dat is bij alle vouwbare telefoons al een issue geweest en zien we ook hier terug. Bij normale lichtomstandigheden zal die rand niet zo zichtbaar zijn, maar op bepaalde momenten is dat wel het geval. Sowieso is het ook voelbaar. Omdat het scherm zo zacht is, is dat ook vrij gevoelig voor krassen. Het toestel laadt bovendien minder snel op dan de concurrenten van tegenwoordig.”

Volledig scherm Samsung Galaxy Z Fold4. © Tweakers.be

Samsung Flip 4 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Bij de Flip4 is het hele kleine formaat op de dichtgeklapte stand een fijn voordeel”, vindt Donovan. “Veel mensen klagen dat smartphones steeds groter worden, maar zo’n Flip4 past zelfs in een kleine broekzak. Dat terwijl je wel een mooi en groot scherm krijgt wanneer het toestel is opengeklapt. Die Flip4 heeft dan weer niet de desktopfuncties van de Fold4. Beide toestellen zijn ook waterdicht, wat toch bijzonder is voor smartphones met scharnieren.”

Volledig scherm Samsung Galaxy Z Flip4. © Tweakers.be

“Het zijn natuurlijk prijzige dingen, maar op zich krijg je er veel telefoon voor terug”, zegt Donovan over de prijzen. “Het verschil tussen de Samsung Galaxy S22 Ultra en de Flip4 is niet zo heel groot.

Bij de Flip4 moet je voor jezelf uitmaken: vind je het toestel – eenmaal uitgevouwen - groot genoeg om een tablet te vervangen? Je bent wel goedkoper af met een Fold4 wanneer die de plaats inneemt van een goede smartphone én een krachtige tablet. Met die gedachte in het achterhoofd is de prijs van een Fold4 wel te verantwoorden. De Fold3 is overigens ook nog steeds een goede aankoop. Het verschil qua camera met de Fold4 is best klein. In het geval van de Flip zou de Flip3 ook wel nog kunnen, maar het verschil qua kwaliteit op de camera’s is daar toch groter”, besluit Donovan.

Lees ook op Tweakers.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.