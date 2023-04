Zelf je toestellen herstellen is hip (en bespaart je geld): met deze tips kan je als beginner aan de slag

Europol doekt markt­plaats voor identi­teits­dief­stal op na grootscha­li­ge politieac­tie in 17 landen: zo check je of jouw gegevens werden verkocht

De politie heeft in een groot internationaal onderzoek naar online identiteitsdiefstal van miljoenen mensen een online marktplaats waar identiteitsgegevens werden verkocht opgerold. Wereldwijd zijn in dertien landen tegelijk meer dan 200 huiszoekingen uitgevoerd. Dat resulteerde in 119 arrestaties, waarvan 17 in Nederland. De illegale dienst werd stopgezet en alle infrastructuur werd in beslag genomen.