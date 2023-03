YouTube wordt minder streng voor scheldwoorden

games REVIEW. ‘Kirby’s Return To Dream Land Deluxe’ is fluffy fun voor heel de familie

Je zou het misschien niet meteen denken maar Kirby, dat onooglijke roze bolletje ja-wat-is-het-nu-eigenlijk heeft al meer dan dertig games opgeleverd. Daarmee is het niet alleen een van de meest uitgebreide, maar ook best verkochte Nintendo-franchises ooit. En hoewel Kirby nooit vies is geweest van uitstapjes naar genres als pakweg flipper- en vechtspellen, is de naam toch vooral synoniem met gezapige platformers die door jong en oud gespeeld kunnen worden. Eén van die titels verscheen in 2011 voor de Wii en is nu in een nieuw jasje gestoken voor de Switch als ‘Kirby’s Return to Dream Land Deluxe’.