YouTube lanceert nieuw beleid voor content over eetstoornissen

YouTube heeft vandaag een aantal wijzigingen aangekondigd in de manier waarop het omgaat met content over eetstoornissen.

Het platform verwijdert al langer inhoud die eetstoornissen promoot. Het verschil is echter dat YouTube nu ook content zoals het extreem tellen van calorieën gaat verbieden. Het platform wil zo voorkomen dat kijkers dit gedrag kunnen kopiëren. Enkel wanneer het in de context van herstel gebeurt mogen de video’s blijven staan. Gebruikers ouder dan 18 jaar zullen dit kunnen bekijken.

De beleidswijzigingen komen er na overleg met de National Eating Disorder Association en andere non-profitorganisaties. Het doel is om ervoor te zorgen “dat YouTube ruimte creëert voor gemeenschapsherstel en middelen, terwijl we onze kijkers blijven beschermen”, vertelde YouTube’s Global Head of Healthcare Garth Graham aan CNN in een interview.

“We denken na over hoe we de knoop kunnen doorhakken in termen van essentiële gesprekken en informatie” zei Graham, “zodat mensen educatieve informatie kunnen horen, maar ook de verhalen over herstel. We moeten echter ook beseffen dat het tonen van die informatie ook als trigger kan dienen.”

Socialemediaplatformen worden steeds meer geviseerd door hun effect op het mentale welzijn. In 2021 werden Instagram en YouTube beschuldigd van het promoten van accounts met inhoud over extreem gewichtsverlies en diëten aan jonge kijkers. Ook de reputatie van TikTok bleef niet ongeschonden. Het platform werd beschuldigd van het promoten van eetstoornisgerelateerde inhoud aan tieners.

Hulplijnen

YouTube is van plan om in negen landen kadertjes toe te voegen die kijkers verwijzen naar hulplijnen onder video’s over eetstoornissen.

Wanneer de video van een YouTuber wordt verwijderd omdat ze zich niet aan de richtlijnen houden, zal het platform hen tips sturen over hoe ze inhoud kunnen maken die andere kijkers minder schaadt.

Handhaving

Zoals vaker met socialemediabeleid is de uitdaging niet de introductie van het beleid, maar de handhaving ervan. YouTube zal, bijvoorbeeld, niet altijd even goed kunnen bepalen welke video’s pro-herstel zijn en welke niet. Het platform is daarom van plan om menselijke en geautomatiseerde moderatie te gebruiken om video’s en hun context te beoordelen.

“Dit zijn ingewikkelde, maatschappelijke volksgezondheidskwesties,” zei Graham. “Ik wil nooit claimen dat we perfectie gaan bereiken, maar we moeten alert zijn. Het heeft even geduurd om op dit punt te geraken omdat dit een proces is met verschillende lagen uitdagingen.”