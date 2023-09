X daagt staat Californië voor de rechter om moderatiewetgeving

Getest Welke betaalbare laptops zijn geschikt voor intensief schoolwerk én gamen? “Een ratelende ventilator in de klas, dat wil je niet”

Laptops vind je voor elk budget, maar het is niet altijd duidelijk wat het verschil in kostprijs maakt. En dat terwijl die toestellen voor scholieren en studenten steeds meer moeten kunnen. Maar hoe weet je welk toestel geschikt is voor intensief schoolwerk zoals programmeren of foto’s bewerken én om je te ontspannen met de laatste nieuwe games? Onze techexpert Kenneth Dée vergeleek drie betaalbare draagbare pc’s en vertelt waarop je moet letten als je zelf een nieuw toestel koopt: “Het is verleidelijk om altijd voor de beste specs te gaan, maar dat zegt niet alles.”