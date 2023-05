Wordt oorlog in de toekomst gevoerd door artificiële intelligentie? “Ik detecteer vijandige troepen, wil je aanvallen?”

Mark Zuckerberg (38) prompt 10 miljard rijker nadat Meta beloond wordt op de beurs voor verrassend goed cijferrap­port

Het aandeel van Meta, het bedrijf boven Facebook, WhatsApp en Instagram, is donderdag meer dan 14,5 procent gestegen op de beurs in New York. De techgigant kondigde dinsdagavond aan dat zijn kwartaalinkomsten flink waren gestegen. Ook voor het lopende kwartaal verwacht Meta nog stevige groei. Die resultaten waren veel beter dan analisten hadden verwacht. Het persoonlijke vermogen van CEO Mark Zuckerberg stijgt enorm dankzij de massale winstrally voor de aandelen van zijn bedrijf, meldt ‘Forbes’. De 38-jarige miljardair is nu prompt meer dan twee keer zo rijk als zes maanden geleden.