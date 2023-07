Winnen deze 2 Belgische knappe koppen straks de Europese Uitvindersprijs? “Met onze methode worden bioplastics goedkoper én duurzamer”

Op 4 juli wordt de Europese Uitvindersprijs 2023 uitgereikt in München. Uit liefst 600 kandidaten zijn er ook twee Belgen doorgestoten naar de finale in de categorie ‘Industrie’. Met hun onderzoek naar een milieuvriendelijkere manier om bioplastic te produceren, wisten de KU Leuven-onderzoekers en bio-ingenieurs Bert Sels en Michiel Dusselier de jury te overtuigen. Hoog tijd voor een gesprek met deze innovatieve wetenschappers.

Als hoogleraar aan de KU Leuven en medeoprichter van het ‘European Research Institute of Catalysis’ was Bert Sels al langer bezig met het omzetten van alternatieve grondstoffen in duurzame materialen. Samen met zijn doctoraatsstudent Michiel Dusselier begon hij negen jaar geleden ook na te denken over manieren om plastic afval te verminderen. Een van die ideeën bestond uit het gebruiken van zeolieten om de biokunststof PLA te ontwikkelen. En dat bleek een schot in de roos.

“Vanaf 2015 ging ons onderzoek van start met een patent en een eerste publicatie in het gerenommeerde wetenschappelijke vaktijdschrift ‘Science’. Dat was de basis voor onze samenwerking met het bedrijf TotalEnergies, dat geloofde in de industriële waarde achter onze uitvinding. Intussen hebben zij het patent overgekocht en kunnen ze gegevens beginnen verzamelen om deze ‘groenere’ PLA ook op grotere schaal uit te werken. Dat luik van prijsinschattingen en procesontwikkeling is een volgende en hopelijk laatste stap naar een nieuwe en betere manier om bioplastics te creëren.”

Hoe wordt PLA gemaakt?

Wat was dan het probleem met het traditionele proces om PLA te maken? “Het vervaardigen van deze kunststof, die al zo’n 30 jaar op de markt is en volledig uit biologische grondstoffen wordt gefabriceerd, omvat twee grote stappen”, legt Sels uit. “Eerst wordt melkzuur omgezet in lactide om daar vervolgens het eindproduct mee te maken. Bij dat laatste proces kan echter maar 60 à 70 procent van de oorspronkelijke grondstof behouden blijven. Dat leidt tot een hoop afval, waardoor PLA economisch maar moeilijk kan concurreren met andere minder groene kunststoffen zoals de klassieke plastics.”

Het is niet omdat je biomassa gebruikt, dat je proces ook automa­tisch ecologi­scher is. Bert Sels, KU Leuven

Aan deze kwestie kan de uitvinding van de twee Belgen nu het hoofd bieden. “Onze methode zet melkzuur rechtstreeks om in lactide, waardoor de totale productiekosten voor PLA drastisch dalen”, licht de expert toe. “Dit doen we door zeolieten met hele nauwe poriën toe te voegen en de chemie zo al op moleculair niveau te manipuleren. Met maar één mogelijk eindproduct tot gevolg.”

“Het handige aan deze zeolieten is dat ze vandaag al veelvuldig en in verschillende domeinen worden ingezet in de fossiele industrie”, pikt collega Dusselier in. “Hierdoor zullen potentiële toekomstige bedrijven zich een pak makkelijker kunnen openstellen voor de nieuwe techniek.”

Doordat de temperatuur 100°C lager ligt dan bij de traditionele processen, daalt daarnaast de energiebehoefte - met een lagere voetafdruk tot gevolg. “Het is immers niet omdat je biomassa gebruikt, dat je proces ook automatisch ecologischer is”, is Sels stellig. Waar er bij de traditionele productiemethode 7 tot 9 kilogram CO2 per kilogram PLA kwam kijken, komt er nu nog maar 4 tot 5 kilogram per kilogram PLA van dit ongewenste restproduct vrij. Een duurzamer en veelbelovend alternatief voor de productie van milieuvriendelijk plastic, kortom.

Naast de uitvinding van Sels en Dusselier zijn er nog vele bedrijven en academici die wereldwijd de handen in elkaar slaan om dit ‘bioplastiekvraagstuk’ op te lossen. “Het is duidelijk dat er heel wat in beweging is op deze markt. PLA ‘boomt’ weer echt.”

Waarom hebben we bioplastics nodig?

Als we PLA veel efficiënter en op grote schaal kunnen fabriceren, zal het aandeel fossiele brandstoffen voor onze plastics sterk afnemen. En dat is zeker goed nieuws voor onze planeet. “Waar veel van deze persistente materialen gedurende honderden jaren niet afbreken, heeft PLA amper twee tot drie jaar nodig om te composteren”, vertelt Dusselier. “En ook recycleren kan dankzij bioplastics op een eenvoudigere en duurzamere manier gebeuren.”

Zo’n monopolie komt de prijzen niet ten goede en doet de algemene interesse in kwalitatie­ve en milieu­vrien­de­lij­ke kunststof afnemen. Michiel Dusselier, KU Leuven

Hoelang zal het nog duren tot deze manier om PLA te ontwikkelen effectief in gebruik is?

In een zeer optimistisch scenario mag je op ongeveer zeven jaar rekenen voor er een PLA-efficiënte fabriek operatief is. “Maar voor een goede marktpenetratie van minstens 10 procent heb je daarna wel meerdere fabrieken én meerdere spelers nodig”, weet de Leuvense academicus. Dat laatste is niet onbelangrijk, want tot en met vijf jaar geleden was er enkel de firma ‘NatureWorks’ die PLA op een commerciële manier wist te exploiteren. “Maar zo’n feitelijk monopolie komt de prijzen niet ten goede en doet de algemene interesse in kwalitatieve en milieuvriendelijke kunststof afnemen.”

Wat brengt de toekomst?

Ondanks hun eervolle selectie op de European Inventor Award hebben Dusselier en Sels niet op hun lauweren zitten rusten. De wetenschappers slaagden er opnieuw in om een gloednieuwe technologie te ontwikkelen voor een mogelijke derde generatie van lactideproductie voor PLA. “Ook hier zetten we biomassa-afval om naar bioplastics, al is het mechanisme achter dit proces volledig anders. Nu voeren we dus eigenlijk een beetje een concurrentiestrijd met onze eigen genomineerde uitvinding”, lachen de twee.

Ook jij kan hier je stem uitbrengen op de baanbrekende uitvinding van Sels en Dusselier.

Volledig scherm © Arnaud DEVILLERS

Lees ook: