Wil je supersnel internet in huis? Voor 50 euro per maand biedt deze provider 1 Gbps aan

MijntelcoInternetprovider edpnet biedt voortaan supersnel internet aan. Het maakt daarvoor gebruik van het glasvezelnetwerk van Proximus. Door de optie Fiber Pro Boosted aan je abonnement toe te voegen, surf je als klant supersnel tegen 1 Gbps (Gigabyte per seconde). Maar is edpnet daarmee ook één van de aantrekkelijkste opties op de markt? En heb je wel 1 Gbps nodig voor jouw surf- of streamgewoontes? Mijntelco.be zocht het uit.

Hebben we het over een internetsnelheid van 1 Gbps, dan spreken we eigenlijk over de downloadsnelheid. Die snelheid bepaalt hoe snel je kan surfen, internetbellen, streamen, films en games downloaden, enzovoort.

Om gewoon te surfen op het internet, je e-mails te checken of foto’s en filmpjes te bekijken, is een snelheid van 20 Mbps voldoende. Ook als je geen al te grote bestanden moet downloaden, brengt die snelheid je niet in de problemen. Hetzelfde geldt voor het bekijken van films in hd. Pas wanneer je in 4K wil kijken of op verschillende schermen tegelijk, dan zorg je best voor een upgrade naar 50 Mbps.

Geen nood aan supersnel internet? Hier vind je een overzicht van de goedkoopste internetabonnementen.

VDSL versus fiber

Voor de gamers onder ons is de downloadsnelheid niet zozeer van belang, maar wel de reactiesnelheid of ‘latency’, uitgedrukt in ping. En die staat los van de downloadsnelheid. Dus zelfs met een beperkte internetsnelheid kan je in principe snel gamen. Omgekeerd is het perfect mogelijk dat je met supersnel internet van 1 Gbps toch hinder ondervindt, omdat je je verbinding deelt met je buren, bijvoorbeeld. In dat geval is een fiberverbinding wel aangewezen.

Uiteindelijk zijn de verbinding en ‘latency’ meer van doorslaggevend belang dan de internetsnelheid. In de meeste gevallen zit je dan goed met een VDSL-verbinding van 20 tot 100 Mbps, afhankelijk van op hoeveel schermen je tegelijk wil kijken, of je dat in HD of 4K wil doen, en of je ook nog eens wil gamen. Met een fiberverbinding tot 500 Mbps zit je helemaal safe. Meer bits per seconde heb je zelden nodig.

Bekijk ook: De snelste internetabonnementen op de markt.

Als in de meeste gevallen een downloadsnelheid tot 100 Mbps voldoende is, wanneer heb je dan een snelheid van 1 Gbps nodig? Het antwoord: als je ultrasnel wil kunnen downloaden. Stel dat je een game wil downloaden van 100 GB, dan zou dat tegen een downloadsnelheid van 100 Mbps een goede twee uur duren. Aan 1 Gbps zou die game in een kwartier al binnen zijn.

Wie bereid is daarvoor te betalen, kan op Mijntelco zien welke operatoren internetsnelheden tot 1 Gbps aanbieden en hoeveel dat kost.

20 euro extra bij edpnet

Klanten van edpnet die snelheden tot 1 Gbps willen, kunnen voor 20 euro extra per maand de optie Fiber Pro Boosted krijgen en zo de snelheid van hun internet verdubbelen. De optie is enkel mogelijk voor wie al de meest uitgebreide internetoptie heeft, namelijk Fiber Pro. Daarvoor betaal je maandelijks 65,95 euro, wat de totale kosten van de Fiber Pro Boosted op 85,95 euro per maand brengt.

Zoals de naam doet vermoeden, heb je ook een aansluiting op het glasvezelnet nodig, dat echter nog niet overal aanwezig is. Op de website van Proximus kan je nagaan of fiber al beschikbaar is op jouw adres.

Zijn er alternatieven?

Edpnet is de nieuwste speler in het rijtje operatoren die internetsnelheden tot 1 Gbps aanbieden. Ook Telenet, Proximus, Orange en Mobile Vikings bieden de supersnelle variant aan. De meeste operatoren doen dat via het fibernetwerk, waardoor een fiberaansluiting op je adres een vereiste is.

De enige uitzondering is Telenet. Met ONEup heb je voor 80 euro per maand surfsnelheden tot 1 Gbps, zonder dat je een fiberaansluiting nodig hebt. Het internet komt dan binnen via de kabel. Het enige nadeel van een coaxaansluiting in vergelijking met fiber is de hogere ‘latency’ en de gevoeligheid voor storingen. In de praktijk wordt de snelheid van 1 Gbps daarom nooit volledig bereikt.

Bij de andere operatoren is een fiberaansluiting vereist. Bij Proximus betaal je voor een Flex pack met fiber 63,99 euro per maand. Voor de aansluiting op het glasvezelnet betaal je niets. Mobile Vikings, dat net zoals edpnet gebruikmaakt van het fibernet van Proximus, biedt voor 53 euro per maand supersnel internet aan.

Ook Orange biedt een fiber boost aan. Voor 10 euro extra per maand surf je aan snelheden tot 1 Gbps, wat de kosten op een maandelijkse 50 euro brengt. De opstartkosten van 59 euro zijn niet inbegrepen. Op de website van Orange kan je nagaan of er al fiber beschikbaar is op jouw adres.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.