WhatsApp verbetert eindelijk opnemen en afspelen van audioberichten

GIF-uitvinder Stephen Wilhite (74) overleden aan Covid: de man achter de ‘gifjes’

Stephen Wilhite is op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid-19. Zijn naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar wat hij in 1987 bedacht, kent iedere computer- en internetgebruiker: het bestandsformaat GIF of Graphics Interchange Format. Social media gaven de ‘gifjes’ - korte animatiefilmpjes zonder geluid - de laatste jaren nog een extra populariteitsboost. Zijn eigen favoriet was de ‘dancing baby’ uit 1996.

24 maart