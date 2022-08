WhatsApp test functie waarbij gebruikers boodschappen doen in app

TechWhatsApp laat Indiase gebruikers in de app boodschappen doen en deze afrekenen. De boodschappen kunnen besteld worden bij het de Indiase onlinewinkelketen JioMart. Of en wanneer de functie beschikbaar komt in andere landen, is nog niet bekend. Technologiewebsite ‘The Verge’ vermoedt van wel en schrijft dat Meta van WhatsApp een ‘super-app’ - de enige die je nodig hebt - wil maken naar het voorbeeld van de Chinese app WeChat.

Het gehele proces vindt in WhatsApp zelf plaats en Meta noemt het daarom ‘de eerste eind-tot-eindwinkelervaring op WhatsApp’. Om de boodschappen te kunnen doen, moeten Indiase gebruikers een bericht met ‘hi’ versturen naar het nummer van JioMart. Daarna kunnen ze de catalogus bekijken, boodschappen selecteren en deze bestellen. Het was al mogelijk om de items te bekijken in de app, maar afrekenen van de boodschappen gebeurde extern.

Lees ook Schrijf je in voor de WhatsApp-nieuwsbrief

JioMart is onderdeel van het Indiase techbedrijf Jio Platforms. Met de winkelfunctie “willen Meta en Jio Platforms de digitalisering van India versnellen”, schrijven de bedrijven. In 2020 heeft Meta 5,5 miljard dollar geïnvesteerd in de Indiase onderneming, schreef ‘The Hindustan Times’ destijds.

Bananen kopen

Screenshots tonen hoe Indiase gebruikers voortaan in WhatsApp een product kunnen selecteren en dat ook meteen in de app kunnen afrekenen.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © WhatsApp

Volledig scherm WhatsApp test in India functie waarbij gebruikers boodschappen kunnen doen zonder de app te verlaten. © WhatsApp

WeChat

Volgens technologiewebsite ‘The Verge’ is het geen geheim dat moederbedrijf Meta (het voormalige Facebook) van WhatsApp een super-app wil maken naar het voorbeeld van de app WeChat van het Chinese techbedrijf Tencent.

Via WeChat kunnen gebruikers chatten en videobellen, maar ook hun huur betalen, concerttickets bestellen, eten laten leveren en nog veel meer. WeChat werd in China uitgerold in 2011. Na amper 433 dagen had de app al 100 miljoen gebruikers. Intussen zijn dat er ruim 1,2 miljard.

Goudmijn voor Meta

WhatsApp heeft in India alleen al bijna 500 miljoen gebruikers, wereldwijd zijn dat er zo'n 2 miljard. Volgens ‘The Verge’ is zou Meta met de nieuwe functie in de gratis app geld kunnen verdienen door betalingsverwerkingskosten aan te rekenen, premiumfuncties te lanceren en met advertenties. Alleen al daarom zou het niet onlogisch zijn dat Meta de functie op termijn ook in andere landen zou lanceren.