WhatsApp maakt in de toekomst afschermen 'nu online'-status mogelijk

De ‘nu online’-status verschijnt onder de naam van een contactpersoon in het chatvenster als die persoon WhatsApp op dat moment open heeft staan. Verschillende gebruikers van de app vonden het niet kunnen dat andere mensen kunnen zien wanneer je de app open hebt staan. Het is sinds de laatste privacy gerichte update al mogelijk om je profielfoto, profieltekst en ‘voor het laatst gezien’-status te verbergen voor specifieke contactpersonen of iedereen. Nu gaat het bedrijf dus nog een stapje verder door in de toekomst ook de mogelijkheid te bieden om de ‘nu online’-status te verbergen. Wanneer dat exact zal gebeuren, is nog niet bekend.