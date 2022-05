WhatsApp krijgt komende weken reactie-emoji en groepen tot 512 deelnemers

“Musk wordt tijdelijke CEO van Twitter als overname rond is”

Elon Musk wordt naar verwachting de tijdelijke CEO van Twitter wanneer de overname van het bedrijf rond is. Dat melden CNBC en Reuters op gezag van een bron die op de hoogte is van de zaak. Musk, de rijkste man ter wereld, is ook de CEO van autobedrijf Tesla, ruimtevaartbedrijf SpaceX en infrastructuur- en tunnelbouwbedrijf The Boring Company.

5 mei