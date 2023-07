WhatsApp introduceert functie voor korte videoberichten

Europa wil al jouw online gesprekken controle­ren, maar honderden wetenschap­pers waarschu­wen: “Gevaarlijk en er is spionageri­si­co”

Beeld je in dat alle gesprekken die je online voert, of het nu via Whatsapp, e-mail of iMessage is, worden meegelezen, door artificiële intelligentie die moet kijken of je iets onwettigs stuurt. Exact dat systeem ligt op dit moment in Europa op tafel. Gerenommeerde wetenschappers waarschuwen: dit is het begin van een controlestaat en het einde van het vrije en veilige internet, vinden zij.