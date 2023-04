Welke smartphones scoren het best in lezersreviews van Tweakers? “Dit is een beest van een telefoon”

“Wanneer we niet kijken naar wat in onze ogen als experts de beste smartphone is, maar afgaan op wat het populairst is onder onze lezers, valt op dat het verschil daartussen niet zo groot is”, zegt Donovan.

“Meestal worden de toppers van vorig jaar het vaakst aangeprezen. Dat komt waarschijnlijk door de prijsverlagingen die deze toestellen hebben gehad en verklaart eveneens waarom de lijst vooral uit smartphones bestaat van fabrikanten die minimaal vijf jaar softwareondersteuning leveren.”

Tot 500 euro: Google Pixel 6a

“De Google Pixel 6a mag dan wel een lichtere, goedkopere versie zijn van de Pixel 6, de verschillen zijn zo klein dat we het eerder een Pixel 6 Mini zouden noemen. De camera’s zijn bijna net zo goed, het scherm is vergelijkbaar, dezelfde krachtige Tensor-soc is aanwezig en de software is identiek. De enige overeenkomst met de Pixel 6 die wat ons betreft niet had gehoeven is het weglaten van de 3,5mm-koptelefoonaansluiting.”

“De paar punten waarop Google heeft bezuinigd zijn minimaal: een lagere verversingssnelheid van het scherm, een plastic achterzijde - die nauwelijks te onderscheiden is van de glazen achterkant van de Pixel 6 - en een lagere laadsnelheid. Als je naar de prijs kijkt, krijg je wel heel veel smartphone voor je geld. Dat is waarschijnlijk waarom dit toestel zo hoog scoort in onze Pricewatch.”



500 tot 1.000 euro: Samsung Galaxy S22

“De Samsung Galaxy S22 heeft niet heel veel veranderingen meegekregen ten opzichte van de S21. Samsungs kleinste Galaxy S is vooral nog iets compacter geworden, waarmee het één van de kleinste high-end toestellen is die je kunt kopen. De camera is even goed als die van de S22+ en daarmee net iets beter dan die van de vorige generatie. De constructie van glas en metaal is even luxueus en stevig als bij de S22+, waar de S21 nog deels van plastic was gemaakt."

“De accuduur is logischerwijs korter dan die van de Galaxy S22+, maar toch nog langer dan we hadden verwacht.”



Meer dan 1.000 euro: iPhone 14 Pro

“De iPhone 14 Pro heeft ondanks de vele overeenkomsten met zijn voorganger een aantal verbeteringen die de moeite waard zijn. Zo is de camera erg goed, vooral bij mindere lichtomstandigheden, en is het nieuwe dynamische eiland een waardige opvolger van de ‘notch’."

“Ook het scherm is uitzonderlijk goed: het felste dat we ooit hebben gemeten. Bovendien is de nieuwe ‘always-on-functionaliteit’ erg handig. Daarnaast is de A16-processor een ware krachtpatser die efficiënter omgaat met energie. Kortom, de iPhone 14 Pro is een beest van een telefoon.”



