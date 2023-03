Welke laptops kunnen pronken met de beste batterij? “De langste accuduur van maar liefst 19 uur en 21 minuten hebben we op dit toestel gemeten”

TweakersDe bedenkers van de laptop hadden destijds een helder doel: computers makkelijk overal mee naartoe nemen. In bepaalde omstandigheden wil je zo’n ding dan ook gebruiken op plaatsen waar niet meteen een stopcontact in de buurt is. En dat liefst zo lang mogelijk. Laptopexpert Jelle Stuip van technologiesite Tweakers tipt daarom, binnen drie prijsklassen, de laptops met een langgerekt batterijleven.

Cruciaal: wat doe je precies met je laptop?

“Draai je zware software of games, dan zal je accu veel sneller leeglopen dan wanneer je op internet aan het surfen bent. Daarbij maakt het ook nog uit hoe hoog de helderheid van het scherm staat en of je toetsenbordverlichting aanstaat. Heb je randapparatuur zoals een externe harde schijf aangesloten? Die hebben ook energie nodig en hebben dus een invloed op je batterijduur.”

Onze Tweakers-accutest simuleert het browsen door een vaste lijst websites, met een enigszins gedimd scherm (180cd/m²). Er is geen randapparatuur aangesloten en de toetsenbordverlichting is uitgeschakeld. Doordat de testomstandigheden voor iedere laptop hetzelfde zijn, kunnen we ze onderling vergelijken.

Tot 500 euro: Lenovo IdeaPad 3 15ITL6

“Voor 500 euro koop je een ‘instaplaptop’ die geschikt is voor webbrowsen, video’s kijken en e-mailen. Hij is niet geschikt voor het zwaardere werk, zoals het bewerken van foto’s en video’s, maar dat betekent niet dat de accuduur meteen slecht is. Integendeel, de minder zware hardware is ook wat zuiniger.”

“Binnen deze prijscategorie is de Lenovo IdeaPad 3 een goede keuze. Daar zijn heel veel verschillende uitvoeringen van. Het belangrijkste voor een lange accuduur is dat je kiest voor de versie met een capaciteit van 45Wh. Er zijn ook modellen met een kleinere 38Wh-accu, die daarom een kortere accuduur hebben. Een goed voorbeeld van de versie met een lange accuduur is de Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. Die haalde in de Tweakers-accutest een duur van 9,5 uur.”



Volledig scherm Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. © Tweakers.be

Tot 1.000 euro: Acer Swift 3

“De Acer Swift 3 is een compacte laptop met 14 inch-scherm, met een gedeeltelijk metalen behuizing. Het is echt een laptop om makkelijk mee te nemen, want hij weegt maar 1,25 kilogram. Verder is hij van alle gemakken voorzien die je in deze prijsklasse mag verwachten: toetsenbordverlichting, een vingerafdrukscanner en een webcam met een hoge resolutie.”

“Ondanks het lage gewicht zit er toch een flinke accu in, waardoor hij volgens de fabrikant een batterijduur van 10,5 uur zou moeten hebben. Dat blijkt te kloppen en sterker nog: in de Tweakers-accutest hield deze Acer het zelfs nog een kwartiertje langer uit. Deze laptop is er in veel verschillende uitvoeringen en wordt al jarenlang gemaakt. In dit geval gaat het om de Swift 3-laptops waarvan het typenummer met SF314-512 begint.”



Volledig scherm Acer Swift 3 SF314-512-5208. © Tweakers.be

Meer dan 1.500 euro: Apple MacBook Pro of MacBook Air

“De langste accuduur meten we op de Apple MacBook Pro 13,3 inch met M2-processor: maar liefst 19 uur en 21 minuten. De lange accuduur is ook wel de belangrijkste reden om voor deze laptop te kiezen. Hij is weliswaar van Apples nieuwe M2-processor voorzien, maar verder is hij gemaakt naar het ontwerp dat Apple sinds 2016 al toepast. Er zit dus een Touch Bar op, het aanraakgevoelige schermpje boven het toetsenbord, dat ondertussen uitgefaseerd is, en een camera met een relatief lage resolutie.”



“De MacBook Air met M2-processor is wel van het nieuwe ontwerp voorzien en heeft een betere webcam, is dunner en lichter, maar heeft ook een kleinere accu. Deze heeft een accuduur van 15,5 uur.”



