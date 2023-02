“We willen massaal buschauffeur, politieagent of pompbediende spelen”: simulatiegames populairder dan ooit.

Om meteen de vraag uit de inleiding wat door te trekken: wie speelt er bijvoorbeeld ‘Farming Simulator’, wellicht de bekendste onder de simulatiegames, waarin spelers zwaar rollend materieel uit de wereld van de landbouw, zoals pikdorsers en tractors, moeten besturen en hun boerenerf moeten runnen? Verrassend genoeg, zo beweert tenminste het Zwitserse ontwikkelbedrijf Giants Software, zitten er niet weinig boeren tussen de spelersgemeenschap van hun game.

Volledig scherm Zwaar landbouwmaterieel besturen in 'Farming Simulator': wat is daar leuk aan? © Giants Software

“Ze spelen ‘s avonds op hun pc een droomversie van hun werk: zonder stress, en met voertuigen die in het echt alleen maar betaalbaar zijn voor grotere landbouwbedrijven”, vertelde Thomas Frey, medeoprichter van Giants Software, ons enkele jaren geleden nog. “Maar in bredere zin gaat het vooral om spelers die niet meteen op zoek zijn naar een adrenalinerush. Ze houden van ontspannende games. Meestal zijn het oudere spelers, maar ook veel jongere kinderen, vooral jongens, spelen het spel: die zijn vaak nog iets te jong voor ‘Fifa’ of ‘Call of Duty’, maar vinden het wel prettig om in alle vrijheid met zware landbouwmachines rond te rijden.”

Lange lijst

Videogames zijn per definitie simulaties: sommige drijven op fysica, op objecten die met elkaar botsen, bij andere moeten er variabelen in verband met elkaar worden gebracht in een managementsspel. Maar de afgelopen vijftien jaar is er, in het kielzog van ‘Farming Simulator’, een hele rist aan simulatiegames op de markt gekomen die zo accuraat mogelijk één enkel beroep, één enkel soort voertuig, of het management van één welbepaald soort bedrijf proberen na te bootsen. Of mengvormen van die drie soorten: ‘Farming Simulator’, bijvoorbeeld, combineert ze in één enkele game.

Zelfs als we maar één jaar terugkijken, is de lijst al lang: we zagen op die korte tijd onder meer ‘Gas Station Simulator’ (een tankstation runnen in de woestijn van het Amerikaanse zuidwesten) verschijnen, naast ‘Transport Fever 2’ (verscheidene transportvoertuigen in één game), ‘Construction Simulator’ (een bouwwerf), Food Truck Simulator (run een eetkraampje), ‘Moonshine Inc’ (leid je eigen clandestiene drankimperium), ‘Subway Sim: Hamburg’ (coördineer een metrostelsel), ‘Taxi Life’, ‘Police Simulator: Patrol Officers’ en ‘Yacht Mechanic Simulator’. Er zijn tientallen titels.

Volledig scherm Om zijn 'Fernbus Simulator' wat relevanter te maken, sloot uitgever Aerosoft een overeenkomst af met busoperator Flixbus. 'Spelers van dit soort games blijven graag met hun twee voeten op de grond'. © Aerosoft

Behalve ‘Farming Simulator’ hoort uiteraard ook ‘Flight Simulator’ bij dit lijstje, zeg maar de oer-simulator: twee jaar geleden kwam er een nieuwe versie van op de markt, maar de allereerste game uit de reeks verscheen al in 1982. De recentste versies van beide games zijn goed voor dikke omzetten: ‘Flight Simulator’ sleet al tien miljoen exemplaren, ‘Farming Simulator 22’ gleed drie miljoen keer over de toonbank (soms ook, zo merkten we met eigen ogen, in land- en tuinbouwcentra waar we ooit eens verdwaald geraakten).

Maar zo spectaculair hoeft een simulatiegame niet te verkopen om economisch levensvatbaar te zijn, zegt Dirk Ohler, head of product management bij het in simulatiegames gespecialiseerde Duitse gamebedrijf Aerosoft. “Vanzelfsprekend zijn simulatiegames een nichemarkt, maar het is inmiddels wel een gróte niche. Van ‘Fernbus Coach Bus Simulator’ verkochten we bijvoorbeeld al 300.000 exemplaren.

Quote Een game waarin je met een reisbus rondrijdt verkocht 300.000 exemplaren

Dit soort games leveren een rustgevende ervaring, maar ze zijn ook diep: alle knoppen en systemen die aanwezig zijn in een bus zitten ook in ‘Fernbus Coach Bus Simulator’. Het zijn grondige simulaties, die alle finesses van de job of het voertuig bevatten. Maar ze kunnen ook heel casual worden gespeeld: ze vragen geen klassieke videogamevaardigheid. Daarom worden ze ook veel gespeeld door kinderen: jongens willen vaak brandweerman worden. Met onze game ‘Emergency Call 112 - The Fire Fighting Simulation 2’ kunnen ze dat, en niet met speelgoedwagentjes, maar met een echte brandweertruck met alles erop en eraan.”

Volledig scherm Beheer je eigen tankstation met 'Tank Station Simulator'. © Drago Entertainment

Community

Om dat realisme te garanderen werken de studio’s achter die simulatiegames nauw samen met de constructeurs van de voertuigen, zodat al die hun kenmerken op de juiste manier in de games zitten. Bij Giants Software hebben ze bijvoorbeeld een exclusiviteitsdeal met meer dan 250 fabrikanten van landbouwvoertuigen, zoals John Deere en New Holland. “Ze leveren ons alles wat we nodig hebben: beelden, technische informatie, video’s, enzovoort”, zegt Laetitia Sodoyer, producer voor de ‘Farming Simulator’-games. “Maar we gaan ook on-site bij hun productievestiging om zelf beelden te maken, het geluid van de machines op te nemen, en ze te capteren met een laserscanner. Het is een heel proces, dat we heel ernstig nemen.”

In zekere zin leveren simulatiegames evengoed een power fantasy als de ruimte- of fantasyhelden die gamers kunnen zijn in – let op de aanhalingstekens – ‘echte’ videogames. “Mensen die van simgames houden willen de echte wereld spelen”, zegt Ohler. ”Ze willen spelen wat ze zien wanneer ze uit het raam kijken. Niet iedereen kan een brandweerman worden, maar met een simulatiegame kunnen ze die fantasie wel beleven. Het is niet het soort spelers die wild worden van fantasievolle dingen, die ook in het entertainment dat ze zoeken altijd met hun twee voeten op de grond staan, maar toch iets willen hebben om mee te relaxen. Ze hebben het niet graag abstract: wanneer we simulaties op de markt brengen met historische voertuigen, doen die het zelfs al minder goed dan die met moderne. En scifi-varianten doen we zelfs helemaal niet: het moet écht zijn.”

Lees ook: