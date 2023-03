Wat zijn nu dé 3 beste smartphones voor een kleiner budget?

TweakersNiet iedereen wil of kan zomaar 1.000 euro of meer ophoesten voor een nieuwe smartphone. Donovan Kerssenberg, expert in het segment smartphones bij technologiesite Tweakers , tipt zijn drie absolute aanraders van het moment voor een kleiner budget: minder dan 250 euro, 250 à 500 euro en meer dan 500 euro.

Minder dan 250 euro • Redmi Note 11

“Xiaomi weet met de Redmi Note-serie altijd hoge ogen te gooien en dat geldt ook weer voor de Redmi Note 11. Voor zelfs minder dan 200 euro heeft dit toestel specificaties die je elders pas in het duurdere segment terugvindt.”

“Zo zit er een oledscherm in met full-hd-resolutie en een lekker vloeiende 90Hz-refreshrate, dat volgens onze tests uitstekend beeld geeft. De maximale helderheid is zo goed dat deze zich kan meten met high-end toestellen. Ook de minimale helderheid en kleurweergave zijn uitstekend. Wat accuduur betreft, scoort deze smartphone eveneens erg goed, vooral als je het toestel gebruikt om video’s te bekijken.”

“De Qualcomm Snapdragon 680 is in deze prijsklasse één van de krachtigste opties, al beschikt hij niet over de noodzakelijke Image Signal Processor om 4k-video-opname mogelijk te maken. Dat kunnen de meeste andere telefoons in dit prijssegment echter evenmin, en de combinatie van een 50-megapixelhoofdcamera en 8-megapixel-ultragroothoekcamera is veelzijdig voor dit geld.”

“Xiaomi is ook een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, dualsim, microSD-kaartlezer, vingerafdruklezer en NFC niet vergeten. De MIUI-software is niet vrij van bloatware en reclame, maar biedt veel aanpassingsmogelijkheden. Naar verwachting krijgt de telefoon nog updates tot januari 2025.”



Interesse? Bekijk de Redmi Note 11 op Tweakers.be en zie meteen waar je er de scherpste prijs voor betaalt.

Volledig scherm Redmi Note 11. © Tweakers.be

250 à 500 euro • Samsung Galaxy A52s

“De Galaxy A52s 5G mag dan al wat ouder zijn, het is nog steeds de snelste en beste variant van Samsungs populaire midrangesmartphone van 2021 én 2022. Hij is praktisch identiek aan de oudere A52 en op sommige vlakken beter en completer dan zijn opvolger, de A53. De accuduur is niet bovengemiddeld, maar op andere vlakken weet de A52s te overtuigen. Zo heeft het toestel een IP67-waterdichtheidsclassificatie, geheugenuitbreiding via microSD én een 3,5mm-koptelefoonaansluiting.”

“De primaire camera is uitgerust met optische beeldstabilisatie voor betere foto’s ‘s nachts, wat niet vanzelfsprekend is. Ook de frontcamera en ultragroothoekcamera zijn beter dan gebruikelijk, dankzij de Snapdragon 778G-soc. Het 120Hz-oledscherm heeft hdr-ondersteuning, een hoge helderheid en een prima kleurweergave.”

“Het toestel is voorzien van de bekende OneUI-software, die soepel draait en lange softwareondersteuning heeft, met de garantie van Android 14 en beveiligingsupdates tot september 2025. Het zou kunnen dat de A52s in de komende maanden uitverkocht raakt. In dat geval is de A53 een aanbeveling waard.”



Goede deal? Bekijk de laagste prijzen voor deze Samsung Galaxy A52s via Tweakers.be.

Volledig scherm Samsung Galaxy A52s. © Tweakers.be

Meer dan 500 euro • Motorola Edge 30 Ultra

“Zelfs als je meer dan 500 euro uitgeeft, kan je op de kleintjes letten en toch nog een krachtige smartphone met goede camera scoren. De Motorola Edge 30 Ultra is uitgerust met de Snapdragon 8+ Gen1. Fijn zijn ook het riante 12GB RAM-geheugen en de 256GB opslag, de goede accuduur en het snelle opladen. Er is alleen bezuinigd op de waterdichtheid. Dit toestel is enkel spatwaterdicht. Het lekker felle scherm heeft geen hoge 1440p-resolutie, zoals sommige topmodellen, maar wel een hoge 144Hz-verversingssnelheid.”

“De camera’s op het toestel hebben een verbluffend aantal megapixels. Verwacht desondanks geen veel betere foto’s dan de concurrentie, zeker niet als je ver wilt inzoomen of goede selfies wilt maken. Leuk is wel dat de Edge 30 Ultra ook een macrofunctie heeft, die bij de Pixel en Samsung-toestellen ontbreekt.”

“Motorola’s software is lekker clean, vergelijkbaar met de Google Pixel-toestellen, met Motorola’s Ready For-desktopplatform als leuke extra. De updatebelofte is niet de allerbeste, maar stukken beter dan bij voorgaande smartphones van Motorola. De Edge 30 Ultra wordt bijgewerkt tot Android 15 in september 2026.”



Vergelijkingstip: Ga hier na waar je de Motorola Edge 30 Ultra het voordeligst mee naar huis neemt.

Volledig scherm Motorola Edge 30 Ultra. © Motorola

