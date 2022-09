Wat zijn de beste sporthorloges van 2022? Experts doen de test en zien twee uitblinkers

De beste koop: Garmin Forerunner 955

De Garmin Forerunner 955 is het topmodel van de normale sporthorloges van Garmin. Je koopt dit horloge niet voor de looks, maar voor de hulpmiddelen die jouw work-out naar een hoger niveau tillen. De Forerunner 955 meet bovendien allerlei gezondheidswaarden voor, tijdens en na het sporten - en ook als je slaapt. Ten opzichte van eerdere modellen geeft Garmin bij de Forerunner 955 nog meer inzicht in jouw trainingsvoortgang en trainingsfitheid. Daarmee is deze smartwatch vooral gericht op de zeer fanatieke sporter.

Volledig scherm Garmin Forerunner 955. © Garmin

Hier geldt: functionaliteit voorop. Het scherm is geen oledbeeldscherm, maar heeft een technologie die licht weerkaatst. Dat maakt het horloge goed afleesbaar in de volle zon.

Er is echter meer: de nieuwe gps-ontvanger zorgt ervoor dat je locatie en afstand zeer nauwkeurig gemeten wordt, beter dan bij toestellen van de concurrentie. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je in een bos of tussen hoge gebouwen loopt of fietst. De Garmin Forerunner 955 is dan een pak nauwkeuriger dan andere sporthorloges. Bekijk hier waar je de Garmin Forerunner 955 het goedkoopst kan kopen.

De beste betaalbare smartwatch: Fitbit Sense

De Fitbit Sense is een compact horloge, dat ook prima om een kleinere (vrouwen)pols past. Het apparaat heeft geen fysieke knoppen, maar wel een aanraakgevoelige knop aan de linkerzijkant van de behuizing en ziet er stijlvol uit.

Fitbit staat bekend om laagdrempelige software en de Sense is daar geen uitzondering op. Denk aan prima ecg-metingen, temperatuur en bloedzuurstof-metingen.

Volledig scherm De Fitbit Sense. © Fitbit

Het kleinere oledscherm met zijn beduidend lagere resolutie oogt minder fraai en de interface werkt ook niet zo soepel. Maar al bij al is dit een prima smartwatch, die we zeker kunnen aanraden aan de niet-veeleisende amateursporter. Bovendien is hij een pak goedkoper dan de meeste andere sporthorloges. Bekijk hier waar je de Fitbit Sense het goedkoopst kan kopen.

