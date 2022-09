Wat zijn de beste MacBooks van het moment? "Koop niet de nieuwste versie, het model van vorig jaar is prijs-snelheidverhouding veel beter."

Hij schetst die verschillen tussen MacBooks en Windows-laptops én wijst de weg naar de drie beste MacBooks van het moment.

“Een MacBook is een laptop van het merk Apple. Ten opzichte van Windows-laptops hebben ze twee belangrijke verschillen”, zegt Friso. “Allereerst is er het besturingssysteem. Apple heeft sinds jaar en dag het eigen macOS. Dat ziet er anders uit en werkt ook iets anders dan Windows. Sommigen zweren erbij, anderen vinden juist Windows weer fijner werken. Je zult in ieder geval even moeten wennen als je overstapt.”

“Het tweede belangrijke verschil tussen hedendaagse MacBooks en Windows-laptops zit hem in de processor”, gaat de laptopexpert verder. “Vroeger gebruikte Apple dezelfde Intel-processors die je ook in Windows-apparaten vindt, maar tegenwoordig maakt Apple gebruik van zijn eigen M1 en M2-processoren, die zijn gebaseerd op een andere architectuur. Die chips zijn zowel zuinig als krachtig en dat is natuurlijk precies wat je wil in een laptop.”

“ De verschillen in besturingssysteem en processor betekenen in de praktijk wel dat een MacBook niet alle software ondersteunt die je op een Windows-laptop kunt draaien. In de context van de terug-naar-schoolperiode doe je er dus verstandig aan om eerst te checken wat voor software je voor je opleiding moet kunnen draaien en of die ook op Apple-laptops draait. Omgekeerd zijn er ook programma’s die alleen op een Mac werken en niet op Windows. Het zou dus kunnen dat je juist wel een MacBook moet hebben.”

Tweakers maakte een selectie van de drie beste MacBooks van dit moment.

1. Apple MacBook Air 2020 M1, 8GB ram, 7-core GPU, 256GB ssd – vanaf 1.099 euro

“Dit is het originele MacBook Air-model uit 2020, met M1-processor. Deze laptop zouden we aanraden als je graag een Apple-laptop wilt hebben en er geen zware software op hoeft te draaien. Door de passieve koeling is hij volledig stil in het gebruik. Apple heeft de prijs onlangs verhoogd, daarom vind je hem niet meer voor minder dan 1.000 euro. Toch verkiezen we als instap-MacBook dit model boven het 2022-model van de MacBook Air. Die laatste is weliswaar sneller, maar kost ook meteen 400 euro meer en heeft net als deze uitvoering 8GB geheugen en een ssd van 256GB.”

2. Apple MacBook Air 2022 M2 8-core, 8GB ram, 8-core GPU, 256GB ssd – vanaf 1.399 euro

“Het nieuwste model in de MacBook Air-serie is wat prijs-snelheidverhouding betreft niet de meest interessante. Hij is weliswaar sneller dan zijn voorganger, maar voor het echt zware werk is hij niet geschikt. Je zou eventueel voor de versie met 16GB geheugen en een 512GB ssd kunnen kiezen, maar dan kom je qua prijs al uit op een kleine 2.000 euro. Dat is nog meer dan de onderstaande MacBook Pro 14", die een nog veel snellere processor heeft en ook van 16GB geheugen en een 512GB grote ssd is voorzien.”

“Deze nieuwe MacBook Air zouden we dan ook vooral aanraden als je belang hecht aan de nieuwe snufjes die Apple heeft toegevoegd. De camera is bijvoorbeeld verbeterd, het scherm is iets hoger en helderder en de batterijduur is langer ten opzichte van het 2020-model. Verder is het ontwerp vernieuwd en in lijn gebracht met dat van de MacBooks Pro 14" en 16". Tot slot is de laptop voorzien van een magnetische aansluiting voor de oplader.”

3. Apple Macbook Pro 2021 14" M1 Pro 8 Core, 14-core GPU, 16GB ram, 512GB ssd – vanaf 1.899 euro

“Voor het zware werk zouden we op zijn minst kiezen voor deze MacBook Pro 14". Ook deze laptop dateert uit vorig jaar, en zou binnenkort wel eens vervangen kunnen worden door een nieuwe versie. Je zou daarop kunnen wachten, maar aan de andere kant verwachten we geen hele grote vernieuwingen. Het 2021-model heeft al het vernieuwde ontwerp, zoals de Macbook Air 2022, en bovendien is de prijs nu aantrekkelijk. Ook de prestaties zijn goed. Deze uitvoering is voorzien van een cpu met acht cores die sneller zijn dan die van de M2. Door de koeling met ventilatoren, blijven de prestaties bij langere rekentaken goed op peil.”

“Verder is er 16GB geheugen voorhanden en een ssd van 512GB. De laptop is voorzien van een scherm met een prachtige hdr-weergave. Een ander verschil met de goedkopere MacBooks zit hem in de aansluitingen. Dit model en zijn grote broer hebben een kaartlezer, een extra USB-C-poort en een HDMI 2.0-aansluiting. Heb je nog wat meer ruimte in je budget, dan is er een snellere uitvoering die gezien de specificaties een nog betere deal is. Dat is de versie met een 10-core-processor, een iets snellere 16-core-gpu en 1TB opslagcapaciteit.

