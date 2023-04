Wat mag in ‘roddelgroep’ op WhatsApp? “Iets negatiefs zeggen maakt je niet strafbaar. Maar vrijheid van meningsuiting is niet grenzeloos”

Videogames ‘The Elder Scrolls Online’ vult stilaan zijn 30 jaar oude landkaart op

Dertig jaar geleden bedachten designers bij videogamehuis Bethesda een uitgebreid fantasycontinent voor hun game ‘The Elder Scrolls’. Tamriel, zoals de wereld heette, was zo groot dat de vier vervolggames zich slechts op één provincie concentreerden. Maar in onlinegame ‘The Elder Scrolls Online’ reizen spelers stilaan door het hele land. ‘Ik zal pas tevreden zijn wanneer we echt iedere uithoek hebben afgedekt’, zegt creatief brein Rich Lambert.