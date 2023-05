Wanneer krijg jij toegang tot 5G en glasvezelinternet? “België op laagste plek in Europese ranking”

MijntelcoDe uitrol van fiber en 5G domineerde het afgelopen jaar elk debat rond connectiviteit en digitalisering. Maar uit de jaarlijkse index van de digitale economie en samenleving (DESI) van de Europese Commissie blijkt dat België op dat vlak onderaan de Europese ranglijst bengelt. Wanneer zal jij via fiber of 5G surfen? Mijntelco.be bezorgt een update.

Enkele recente rapporten schetsen een gemengd beeld wat de digitalisering en connectiviteit in België betreft. Het was al langer bekend dat België vertraging opliep door het politieke gehakketak over de 5G-spectrumveiling, maar ook de uitrol van het glasvezelnetwerk (fiber) blijkt niet om over naar huis te schrijven. Op het vlak van connectiviteit staat België dan ook op de 27ste en laatste plaats in de Europese ranking.

Toch is het BIPT, de telecomregulator in ons land, niet helemaal pessimistisch. Het maakt zich sterk dat België weldra snel op zal klimmen in de ranking, naarmate de geplande investeringen in 5G, glasvezel en de meest geavanceerde kabeltechnologieën in werking treden. Bovendien blijkt uit de meest recente kwalitatieve studie van de telecomregulator dat het wel zeer goed gesteld is met de vaste en mobiele netwerkdekking in ons land.

Versnelde uitrol fiber

Een glasvezelnetwerk maakt het mogelijk om te surfen aan snelheden die vele malen hoger liggen dan de klassieke DSL- of coaxiale kabel. In de praktijk betekent dat theoretische downloadsnelheden tot 8,5 en uploadsnelheden tot 1,5 gigabit per seconde (Gbps). Op dit moment zijn er slechts een handvol cases waarin gigabit-internet echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor wie dagelijks met grote datasets werkt. Maar in de meeste gevallen volstaan internetsnelheden van 200 tot 500 megabit per seconde (Mbps).

Voor alle duidelijkheid: Vlaanderen en Brussel hebben vandaag al grotendeels toegang tot internet met snelheden tot 1 Gbps, los van de uitrol van glasvezel. Die snelheid valt namelijk ook te behalen via het bestaande kabelnetwerk. In ons land is Proximus de enige operator die fiber uitrolt. Telenet focust zich op het upgraden van haar bestaande kabelnetwerk, maar plant ook de aanleg van een eigen fibernetwerk.

In ons land is er vandaag glasvezel beschikbaar in en rond de grote steden (Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende en Kortrijk), maar ook in en rond centrumsteden als Diksmuide, Dendermonde, Leuven en Sint-Niklaas. Op de netwerkkaart van het BIPT kan je nagaan of er al fiber beschikbaar is in jouw straat of wanneer dat het geval zal zijn.

5G-dekking: een heikel punt

België heeft de voorbije jaren een achterstand opgelopen ten opzichte van de andere Europese lidstaten. Het BIPT maakt zich echter geen zorgen om de lage DESI-score. De regulator verwacht dat deze snel zal verbeteren dankzij de aankomende investeringen.

Tegen 1 september 2023 moet 70 procent van de bevolking toegang hebben tot 5G, een jaar later moet dat 99,5 procent zijn. Dat is zo bepaald in de voorwaarden van de spectrumveiling. Let wel: de dekkingsgraad impliceert niet dat de kwaliteit van de dekking ook goed is en of geavanceerde 5G-functies beschikbaar zijn. Via deze kaart kan je zien waar je vandaag toegang hebt tot 5G. De technologie is vooral beschikbaar in en rond de grote Vlaamse steden en Brussel, en aan de kust.

Welk abonnement heb ik nodig?

Hoewel glasvezelinternet en 5G dus nog niet overal voorhanden zijn, en je de geleverde snelheden in veel gevallen ook niet nodig hebt, zitten de nieuwe technologieën wel al in het commerciële aanbod bij enkele van de telecomoperatoren in ons land.

Proximus is voorlopig de enige operator die glasvezelinternet en bijhorende snelheden aanbiedt. Een pack met internet, mobiele telefonie en tv kost je 86,99 euro per maand, ofwel 5 euro meer dan een standaard pack zonder fiber. Voorwaarde is wel dat jouw woning over een fiberaansluiting beschikt.

Wie mobiel wil surfen op 5G kan daarvoor terecht bij Telenet, Proximus, Youfone en Mobile Vikings. Zij zijn vandaag de enige operatoren die een 5G-abonnement aanbieden. Mobile Vikings pakt uit met de beste prijs, met een abonnement voor 15 euro per maand met 10 GB mobiele data en onbeperkte telefonie. Ook Youfone biedt je een scherpe prijs aan: 25 euro per maand, maar wel voor 40 GB mobiele data. Bij Proximus betaal je 19,99 euro per maand voor 10 GB. Telenet biedt mobiele telefonie met 5G enkel aan in een bundel met andere diensten.

