Waarom typen wij in België met azerty, terwijl ongeveer de rest van de wereld qwerty gebruikt?

In zowat heel Europa en in de VS typt iedereen op een qwerty-toetsenbord. In Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en in enkele voormalige Oostbloklanden gebruiken ze dan weer de qwertz-indeling. Azerty is alleen gangbaar in België, Frankrijk en enkele Afrikaanse landen. Maar waarom zijn we het niet internationaal eens over de posities van de a, q, w en z?

Als je bekijkt welke landen een uitzonderlijke toetsenbordindeling gebruiken, dan kan je afleiden wat het heikele punt is: taal. Om snel te kunnen typen op een klassieke, mechanische typmachine, was het belangrijk dat de letters die je vaak na elkaar gebruikte, niet te dicht bij elkaar lagen. Anders blokkeerde het systeem veel te vaak. De letters alfabetisch rangschikken, was dan ook geen goed idee. De letters h en i - die in heel wat talen vaak samen voorkomen - stonden dus beter niet naast elkaar op het klavier. Zo kwamen we dus uit bij qwerty, dat zich bij uitstek leent tot snel typen in het Engels, azerty voor het Frans, en qwertz voor Duits.

Gewoontedier

De Franstalige wereld heeft bij het typen nood aan een gemakkelijke manier om accenten te plaatsen op letters. Kijk even rond op je toetsenbord: je ziet al snel dat de letters é, è, ç, à en ù elk hun eigen toets hebben. Dat is typisch voor een azerty-klavier. Waar precies de azerty-lay-out voor het eerst opdook, is onduidelijk, maar sinds het einde van de negentiende eeuw is het de standaardindeling in Frankrijk en België.

Het zou logisch zijn om in Vlaanderen met qwerty te typen – net als in Nederland. Maar de mens is een gewoontedier. We zijn ooit met azerty gestart, en blijven dat dus doen. Trouwens, voor wie snel wil typen, blijft oefening nog altijd belangrijker dan de indeling van de toetsen. Hoewel de Vlamingen meegingen met azerty en er niet meer van zijn afgestapt, vind je op een Vlaams toetsenbord wel nog subtiele verschillen in de termen op de toetsen en de locatie van symbolen.

Een duik in de geschiedenis... De Amerikaanse uitvinder, uitgever en politicus Christopher Latham Sholes bedacht qwerty in de tweede helft van de negentiende eeuw. Samen met Carlos Glidden bracht hij in 1867 de eerste commerciële typemachine op de markt. Die zag er helemaal niet uit zoals we het vandaag kennen, en had meer weg van een naaimachine of piano. Wat is wel vertrouwd? Het qwertytoetsenbord. Die indeling was het resultaat van een lange, woelige zoektocht met verschillende prototypes.

Alternatieven tegen dovemansoren gezegd

Buiten de Frans- en Duitstalige landen gebruikt bijna iedereen qwerty. Ook voor programmeurs is qwerty handig, omdat specifieke tekens er aparte toetsen hebben, en je dus niet telkens met de alt gr-toets aan de slag moet. Toch is lang niet meer iedereen ervan overtuigd dat qwerty het snelst werkt. De Dvorak-toetsenbordindeling, vernoemd naar de Brit August Dvorak die het in 1936 patenteerde, zou comfortabeler zijn dan qwerty. De toetsen staan zo dat wie Engelse teksten schrijft, minder foutjes maakt en minder zijn vingers moet bewegen.

Dvorak ging op zoek naar welke lettervolgordes vaak voorkomen en hoe de anatomie van je hand zich verleent tot bepaalde bewegingen. Discussie over de efficiëntie van het veranderen van de lay-out (in tegenstelling tot oefenen met de indeling die je al kent) deed de interesse in Dvoraks werk afnemen.

Het Dvoraktoetsenbord gaf wel aanleiding tot meer onderzoek naar geoptimaliseerde toetsenborden, zoals Colemak voor de Engelse taal, Neo voor Duits en BÉPO voor Frans of programmeertaal. Verschillende besturingssystemen en platformen staan het gebruik van dergelijke alternatieve lay-outs toe, maar erg populair zijn ze niet. Blijkbaar zijn we koppig als het op typen aankomt. Om je typsnelheid te verhogen, volg je het best nog gewoon een dactylocursus. Daarmee leer je blind typen met al je vingers.

Geen paniek

En wat als je azerty-klavier plots op onverklaarbare wijze in qwerty verandert? Dat gebeurt enkel wanneer je de Windows-toets en spatiebalk tegelijk indrukt. Geen paniek dus! Door die twee toetsen opnieuw tegelijk in te drukken schakel je direct naar azerty terug.

