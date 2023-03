Waarom Tesla z'n prijzen zo gemakkelijk kan verlagen

Videogames Is ‘Atomic Heart’ je geld en speeltijd waard? Hier is alles wat je moet weten

Videogame ‘Atomic Heart’ werd meteen na zijn release onthaald op een hoop controverse rond zijn Russische ontwikkelaars. Maar toen we ‘m uit nieuwsgierigheid toch checkten troffen we ook een prima first person-actiegame aan, die zich in een misschien gewaagde maar volgens ons niet opzettelijk kwetsende of uit propaganda-motieven bedachte wereld afspeelt. Hier zijn alle feiten, zodat je zelf kunt beslissen.