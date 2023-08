Waarom is jouw mobiele internet op de trein van mindere kwaliteit dan dat van je vriend(in) of collega?

MijntelcoNa de zomervakantie zal het pendelverkeer opnieuw een stevige vlucht nemen. Voor velen betekent dat ook werken op de trein om die reistijd nuttig te besteden. Of surfen ter ontspanning, voor/na een zware werkdag. Dankzij het aanmaken van een mobiele hotspot op je smartphone kan je makkelijk aan de slag met je laptop. Maar hoe snel en vlot je surft, is wel van een aantal factoren afhankelijk. Mijntelco.be overloopt ze.

Het spreekt voor zich dat het gebruik van een mobiele hotspot meetelt voor je mobiele dataverbruik. Hoeveel data je hotspot verbruikt, is afhankelijk van welke websites je bezoekt, de video’s die je bekijkt, de mails die je opent en verstuurt, enz.

Algemeen genomen kunnen we stellen dat een smartphone of tablet minder data verbruikt dan een laptop, omdat je bijvoorbeeld minder snel van website naar website gaat of verschillende tabbladen opent.

Niet te klagen, aldus BIPT

Mobiel surfen op de trein – al dan niet via een hotspot – gaat best vlot. Uit één van de laatste rapporten van het BIPT, de telecomregulator van ons land, blijkt dat de mobiele netwerken in België meer dan degelijke prestaties leveren voor pendelaars. Met een gemiddelde kans op een verbinding in de testzones van 99,6 procent en een gemiddelde downloadsnelheid van 75 Mbps zijn de resultaten positief. Op de meeste plekken heb je dus een stabiele verbinding.



Treintype en raamcoating

Toch zal het je al opgevallen zijn dat het mobiele netwerk waarop je surft het soms bijna of helemaal laat afweten. Dat kan, want er zijn best wel wat factoren die een invloed hebben op je surfervaring.

Het type trein speelt bijvoorbeeld een rol: op oude toestellen is de ontvangst een stuk minder. Dat kan te maken hebben met het materiaal waaruit de trein is gemaakt, zoals het type isolatie en glas, al bestaat daar geen sluitende info over. Daarnaast geeft een voertuig met twee verdiepingen ook een slechter resultaat.

Van de coating op de ramen is eveneens geweten dat hij mobiele signalen gedeeltelijk tegenhoudt. Sinds begin vorig jaar loopt daarom een proefproject van spoorwegmaatschappij NMBS met treinruiten die via een laserbehandeling microscopische gaatjes in hun coating hebben. Die zouden de ontvangst moeten verbeteren.



Locatie is bepalend

De ontvangst die plots even wegvalt? Ook dat is niet uitzonderlijk. De kwaliteit van het mobiele netwerk is immers sterk afhankelijk van de plek waar je je bevindt en de dekkingsgraad daar. De aanwezigheid van langeafstandsmasten langs je traject hebben bijvoorbeeld een sterk positief effect.

In dunbevolkte gebieden, zoals streken in Wallonië, is de dekkingsgraad een pak minder. In Vlaanderen zien we hier en daar ook enkele zones waar de dekkingsgraad wat lager is in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De regio tussen Gent en Brugge, de Antwerpse Kempen en de grensregio in Limburg leveren een slechtere dekkingsgraad op volgens het BIPT, net als de zuidrand van Brussel en Leuven.

De ene provider is de andere niet

Krijg je te maken met slechte netwerkdekking terwijl je vriend(in) of collega wél moeiteloos surft? Dat kan, want de kwaliteit van het netwerk verschilt naargelang de operator. Over het netwerk van Orange hoor je bijvoorbeeld vaker dat het de wensen overlaat op de trein, terwijl dat van Proximus net uitblinkt. Hoewel dit louter anekdotisch bewijs is, bestaan hierover wel interessante cijfers.

Zo biedt het netwerk van Telenet/BASE momenteel de beste netwerkdekking, zo blijkt uit 6.400 gebruikerstests van consumentenorganisatie Testaankoop. Telenet/BASE presteert maar iets beter dan Proximus, maar de testcijfers maken inderdaad duidelijk dat het netwerk van Orange de minst goeie mobiele surfervaring biedt.



Wifi op de trein? Niet zonder risico

De kwaliteit van het mobiele netwerk waarop je surft, doet er natuurlijk niet meer toe wanneer er een wifinetwerk aan boord is van de trein. Dat is vooralsnog niet het geval in de NMBS-treinen, maar wel in de Thalys-, Eurostar-, TGV- of Nederlandse voertuigen.

Hoewel zo’n wifinetwerk handig is, is het niet zonder risico. Cybercriminelen kunnen namelijk een ‘namaaknetwerk’ opzetten met dezelfde naam als dat van de trein en zo jouw data verzamelen. Bovendien zijn openbare netwerken nooit versleuteld, waardoor het mogelijk is internetverkeer te onderscheppen en zo toegang te krijgen tot jouw gegevens. Goed opletten is dus altijd de boodschap.

