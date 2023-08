Waarom geen enkele provider onbeperkte mobiele data aanbiedt (en hoe je toch zo dicht mogelijk in de buurt daarvan komt)

MijntelcoVoor sommigen kan een mobiele databundel niet groot genoeg zijn en is een abonnement met ‘unlimited’ data de beste optie. Alleen: écht ongelimiteerd bleken die formules in de praktijk niet altijd. Daarom is het gebruik van de term intussen ingeperkt. Maar geen paniek: met deze abonnementen brengt je dataverbruik je niet in de problemen. Mijntelco.be overloopt je mogelijkheden.

Toch niet zo onbeperkt als gedacht

Laten we even terugkeren naar begin 2022. Het BIPT, de telecomregulator in ons land, stelde toen een nieuwe richtlijn op die meer duidelijkheid moest scheppen voor consumenten over het gebruik van de term ‘onbeperkt internet’.

“Vooral bij zogenaamd ‘onbeperkt’ mobiel internet blijken sommige klanten vaak tegen de grens van het redelijke verbruik aan te lopen, waarna de operator de internetsnelheid drastisch verlaagt”, zo stond toen te lezen in een persbericht. Hoewel hun abonnement zogezegd ‘onbeperkt’ was, kwamen veel consumenten dus toch voor een verrassing te staan.



Het concrete gevolg?

Sinds vorig jaar mogen de telecomoperatoren in ons land de term ‘onbeperkt’ enkel hanteren voor tariefplannen waarvan het datavolume de overgrote meerderheid van de klanten in staat stelt op toegang te krijgen tot het internet zonder beperking in snelheid.

Voor mobiel internet ligt die grens op 300 GB. Kortom: telecomoperatoren mogen enkel van onbeperkte data spreken als de bundel méér dan 300 GB mobiele data bevat.

Net niet onbeperkt

Het gevolg was dat heel wat van de actieve telecomoperatoren in ons land de namen van hun abonnementen en hun communicatie moesten aanpassen. Vandaag is er geen enkele operator die onbeperkte mobiele data aanbiedt. En met ‘onbeperkt’, bedoelen we écht onbeperkt.

Toch zijn er enkele bundels die dicht in de buurt komen. De drie grote telecomspelers in ons land (Telenet, Proximus en Orange) bieden elk mobiele formules aan die 300 GB mobiele data bevatten. Ruimschoots voldoende en in de praktijk dus zo goed als echt onbeperkt.

Met 47 euro per maand is het Go Extreme-abonnement van Orange net goedkoper dan Proximus, waar je maandelijks 49,99 euro per maand betaalt voor Mobile Unlimited (nu tijdelijk 34,99 euro gedurende de eerste zes maanden). Bij die laatste valt op dat Proximus toch nog altijd over ‘unlimited’ spreekt, zowel in de naam van het abonnement als in de communicatie errond.

Ook Telenet doet dat trouwens. Telenet biedt de 300 GB-formule enkel aan in een ONE-pakket, in combinatie met internet. Kostprijs: 73,24 euro per maand.



Limiet overschreden?

Wat gebeurt er in het onwaarschijnlijke geval dat je de datalimiet van 300 GB toch overschrijdt? Dan surf je nog steeds verder, maar dan wel aan een sterk verminderde snelheid. Bij alle operatoren is dat 512 kbps. Ter vergelijking: normaal ligt de snelheid tussen de 400 en 500 Mbps (of zelfs hoger wanneer je op 5G surft), ofwel 800 tot 1.000 keer hoger dan de verlaagde snelheid.

Gewoon verder surfen aan de verlaagde snelheid van 512 kbps? Dat is een illusie. Een bericht sturen via WhatsApp of Messenger lukt nog net, maar zelfs dat gaat tergend traag. Veel meer mag je echt niet verwachten.

