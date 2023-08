Waar betaal je het minst voor mobiel en vast internet: bij de grote spelers of de zogenaamde ‘prijsbrekers’?

MijntelcoIn vergelijking met andere Europese landen is de Belgische telecommarkt erg duur. Wil je niet te veel betalen voor je abonnementen, dan is goed vergelijken dus de boodschap. Maar wanneer kies je bijvoorbeeld voor een formule van een bekende (grote) naam als Proximus, Telenet of Orange? En wanneer geef je kleinere merken - regelmatig geprofileerd als ‘prijsbrekers’ - een kans? Mijntelco.be berekende de gemiddelde prijsverschillen.

Optie 1: mobiel abonnement

We vergeleken op 11 augustus 2023 de mobiele abonnementen van alle spelers op de Vlaamse markt, om zo een gemiddelde prijs te berekenen voor de grote providers samen – Telenet, Proximus en Orange – en voor de kleinere providers tezamen – BASE, edpnet, Scarlet, Mobile Vikings, Youfone en hey!.

Voor die vergelijking beperkten we ons tot mobiele abonnementen die niet minder dan 4 GB mobiele data omvatten, en niet meer dan 20 GB. Indien een operator meer dan twee abonnementen aanbiedt die aan dat criterium voldoen, kozen we voor de goedkoopste en de duurste formule. Bij die operatoren staat een sterretje (*). In de tabel kan je ook aflezen hoeveel belminuten en sms’en in de formule inbegrepen zijn en wat de gemiddelde maandprijs is voor die formule tijdens het eerste jaar (inclusief lopende kortingen). Prepaid-formules namen we niet op in de tabel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat blijkt? Gemiddeld kosten de formules voor mobiele abonnementen van de grote spelers 17,90 euro, ofwel 54 cent meer dan die van kleinere providers. Een belangrijke kanttekening is dat in deze berekening slechts 2 van de 6 formules van Telenet, Proximus en Orange samen 10 GB of meer omvatten (33 procent), terwijl dat er bij de kleinere operatoren 7 van de 11 zijn (64 procent).



Besluit : Voor abonnementen tussen 4 en 20 GB betaal je ongeveer hetzelfde bij de twee groepen, maar bij de kleinere merken krijg je wel meer waar voor je geld wat betreft het aantal GB.



Mogen het gerust wat meer data zijn? Ontdek hier hoe je ook met een zwaar mobiel verbruik tot 245 euro per jaar kan besparen.

Optie 2: mobiel abonnement + vast internet

We doen dezelfde oefening voor formules die een mobiel abonnement combineren met vast internet. Minder providers bieden die formules aan. Opnieuw beperken we ons tot formules waarbij je kan rekenen op 4 tot 20 GB mobiele data. Daarnaast laten we formules met een grotere downloadsnelheid dan 150 Mbps achterwege. Scarlet en edpnet bieden die hogere snelheden niet aan, waardoor onze vergelijking scheef zou lopen. We keken opnieuw naar de goedkoopste en de duurste formule van een operator wanneer er meer dan twee in aanmerking kwamen, en noteerden bij die operator een sterretje (*). We namen lopende kortingen en opstartkosten op in de maandprijs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op basis van deze berekening betaal je voor abonnementen voor mobiele telefonie, mobiele data en vast internet gemiddeld 3,30 euro meer bij de kleinere providers. Daar komt nog eens bij dat je via Telenet en Orange surft aan een hogere snelheid, en dat Proximus en Telenet je belminuten en sms’en niet beperken.



Besluit : In dit geval kan het voordeliger zijn om naar de grotere spelers te kijken.

Optie 3: mobiel abonnement + vast internet + televisie

Slechts vier providers bieden een formule aan voor een abonnement dat een mobiel abonnement, tv én vast internet combineert. Inhoudelijk verschillen de formules vrij veel, wat een vergelijking niet zinvol maakt.

Tip: Via Mijntelco.be kan je makkelijk zelf bekijken welke formules er bestaan voor het abonnement dat jij zoekt, en vergelijken wat je precies krijgt voor een bepaalde prijs bij de verschillende operatoren. Zo vind je een abonnement op maat van jouw verbruik, waar je geen cent te veel voor betaalt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.