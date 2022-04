VS sturen 5.000 Starlink-internetontvangers naar Oekraïne

Ap­ple-verdeler Switch laat Belgische registra­tie voor verkoop verzekerin­gen vallen

Apple-verdeler Switch doet afstand van zijn inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen in België. Dat meldt de financiële regulator FSMA, die de winkelketen vorige maand verboden had nog verzekeringen te verkopen in België.

5 april