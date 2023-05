Volgens Europees Parlement moet ook artificiële intelligentie zich aan de wet houden, maar hoe begin je daaraan?

gamereview Gameklas­sie­ker ‘Puzzle Bobble Everywhere’ is terug in nieuw jasje, en hij heeft maar één echt minpunt

Bubbels, bubbels en nog eens bubbels! Wie hier de parafrasering van de ‘drommels, drommels, drommels!’-uitspraak van de baron uit ‘Bassie en Adriaan’ in herkent, is vast ook oud genoeg om ‘Puzzle Bobble’ te kennen. De klassieker uit 1994 is terug op de Switch en o, wat schiet ‘Puzzle Bobble Everybubble’ recht in ons nostalgisch hartje.