Voldoende aan een beperkt aanbod tv-zenders? Dan spaar je hoe dan ook geld uit door te kijken via een app

Met een smart-tv kan je programma's of series bekijken via apps. Je kan er perfect je favoriete televisiezenders mee volgen, maar ook Netflix of YouTube. Leuk, maar er komt ook keuzestress bij kijken: gooi je je decoder buiten en kijk je naar een beperkt aantal zenders via een app, of blijf je bij oude gewoontes? Wat is trouwens mogelijk met zo'n app? En hoeveel bespaar je ermee? Mijntelco.be zocht het uit.

Wat is een smart-tv precies?

Kort samengevat is een smart-tv een televisietoestel dat verbonden is met het internet. Dat maakt veel mogelijk in termen van wat je kan laten afspelen op je scherm. Veel grote televisiemerken hebben een eigen platform voor smart-tv’s. Je gaat dus best na of jouw favoriete app wel beschikbaar is op het toestel dat je op het oog hebt.

Geen nood aan decoder (en abonnement)

Met een smart-tv heb je geen decoder meer nodig, aangezien je gewoon online of via een app tv kunt kijken. Afhankelijk van je voorkeuren heb je zelfs helemaal geen tv-abonnement meer nodig.

Kies je toch voor een abonnement met een streamingapp van een Belgische provider, dan kijk je naar 14 (Telenet), 20 (Orange) of 32 (Proximus) populaire zenders, zoals VTM, VRT 1 of Canvas. Enkel voor wie wil blijven genieten van een groot assortiment aan zenders, blijft een decoder de beste keuze.



De mogelijkheden bij de verschillende providers

Met de app TV Flow van Telenet kijk je naar 14 zenders en kan je tot zeven dagen terugspoelen. Als je naar Play Sports, Play More, Streamz of Netflix wil kijken, zijn daar vier aparte bundels voor. Maandelijks betaal je respectievelijk 19,95 euro, 24,99 euro, 11,95 euro of 8,99 tot 17,99 euro bij. Combineer je Netflix en Streamz, dan betaal je 21,99 euro voor de twee abonnementen samen.

Je betaalt per maand 2,83 euro minder voor de app dan voor een abonnement met een decoder. Het is ook mogelijk om een Streamz Basic-abonnement te nemen voor 5,95 euro per maand. Dan moet je er wel reclame bijnemen en is het niet mogelijk om iets te downloaden en offline te bekijken.

De Orange TV-Plus-app is 9 of 10 euro goedkoper dan dezelfde bundel voor internet en tv met een decoder. In packs met tv, internet en mobiele telefonie (Love Trio) bespaar je 9 euro per maand door te kiezen voor de app. Je hebt 50 zenders minder, maar, met nog altijd 20 zenders voor films, series, sportwedstrijden en andere programma’s, is dat niet voor iedereen een probleem. Voor 10,99 euro per maand kan je drie extra Eleven-zenders toevoegen aan je bundel.

De Flex XS-packs van Proximus geven je toegang tot de Proximus Pickx-app op al je toestellen. Een bundel met 10 GB mobiele data kost 75,99 euro (nu 9 euro per maand tijdens de eerste twee maanden), een bundel met 75 GB kost 86,99 euro (nu 20 euro per maand tijdens de eerste twee maanden). Eén met 300 GB data kost 93,99 euro (27 euro tijdens eerste twee maanden). Tv kijken kan met terugspoelen tot 36 uur.

Met de extra optie Pickx All Stars combineer je Netflix, Disney+ en Picks Mix (19 zenders, Studio 100, series, films, muziek, tekenfilms en docu’s) en Pickx+, waarmee je live of uitgesteld nog meer kunt bekijken, zoals films, reality-tv, talkshows en concerten. Alles samen betaal je dan 29,99 euro per maand, waarvan nu tijdelijk 24,99 euro gedurende de eerste drie maanden.

Voor nog eens 10 euro extra voeg je aan dat all-inpakket ook Pickx Sports toe, dat anders 16,99 euro per maand kost. Voor dezelfde prijs als bij Telenet voeg je Streamz toe. De Studio 100-pas kost 5,95 euro per maand. Er zijn nog veel meer aantrekkelijke combinaties. Flex S, waarbij je tv kijkt met een decoder, kost maandelijks 6 euro meer en de betalende opties zijn dezelfde.



Optie: een toestel bij je Telenet-abonnement

Telenet biedt vijftien televisietoestellen aan die je tegen een voordelige prijs kan toevoegen aan je abonnement. De goedkoopste smart-tv kost 189 euro (in plaats van 249 euro, zo vermeldt de website) en de duurste 999 euro (in plaats van 1.399 euro).

Om in aanmerking te komen voor de korting, moet je een internet- en kabelabonnement nemen bij Telenet, net als Telenet TV, vaste telefonie of (minstens al twee maanden) mobiele telefonie. Als je je abonnement opzegt binnen het jaar nadat je het toestel kocht, betaal je een vergoeding.

Conclusie: bespaar je?

Een smart-tv combineren met een app van een telecomdienst kan je maandelijks goedkoper of duurder uitkomen dan een abonnement met een decoder voor een klassieke tv. Dat heb je zelf in de hand. Het is aangeraden om na te gaan waar jij en je gezin graag naar kijken en hoe je dat entertainment combineert om een aantrekkelijkere prijs te bekomen.



Heb je voldoende aan een select aanbod aan zenders, dan spaar je hoe dan ook geld uit door te kiezen voor een abonnement waarmee je tv kijkt via de app van je provider.



Tip: Via de onderstaande kader van Mijntelco.be kan je alle tv-abonnementen – via app of decoder – vergelijken (incl. tijdelijke promo’s) en bepalen wat voor jou de voordeligste opties zijn.

