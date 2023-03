Vermijd problemen met je telecom: dit moet je doen voor je tv en internet wanneer je (ver)bouwt

Een goed voorbereide man of vrouw is er twee waard wanneer het op de bekabeling van de tv- en internetaansluiting in je nieuwe of verbouwde woning aankomt. Het plaatsen van alle bekabeling gebeurt namelijk samen met de installatie van de elektriciteitsvoorzieningen in de muur en de vloer. Een goede planning is dus essentieel om kap- en breekwerk achteraf te vermijden.



Vragen vooraf

• Waar komt je tv?

• In welke kamers wil je toegang tot internet?

• Waar zijn er vaste internetaansluitingen nodig en waar niet?

• Wil je nog een vaste telefoon?

• Hoe dicht kan je modem bij je tv staan, zodat je bekabeling kan uitsparen?

• Zullen bepaalde kamers altijd dezelfde functie hebben?

Het zijn maar énkele van de vragen waar je op voorhand bij dient stil te staan.

Bekabeling is vandaag complexer dan vroeger. Zo kan je kiezen voor een netwerk met klassieke bekabeling, bestaande uit een coaxkabel (kabeldistributie) en één of twee UTP-kabels (netwerkkabels) naar elke kamer. Maar tegenwoordig is er ook universele bekabeling mogelijk, waarbij je maar één type wandstekker nodig hebt voor al je verschillende toestellen: telefoons, televisie, laptops, desktops, …

Planning

Eens je over al die vragen hebt nagedacht, kan je een planning opstellen. Alles begint met het aanvragen van de aansluiting op de netwerkinfrastructuur bij een operator. Je moet hiermee wachten tot je woning winddicht is: dat is wanneer het dak, de ramen en deuren geplaatst zijn. Bij het aanvragen van je aansluiting spreek je met je operator af wanneer er een technicus kan langskomen om je woning aan te sluiten op het internet en televisienetwerk.

De meeste operatoren raden aan om ten laatste zes weken voor de verhuisdatum contact op te nemen. Zo is er genoeg tijd om de nodige werken in te plannen en uit te voeren. Een afspraak maken is doorgaans gratis. Operatoren rekenen wel kosten aan voor afspraken in het weekend of na de werkuren. Ook wanneer je een afspraak niet nakomt, te laat wijzigt of annuleert, betaal je een vergoeding.



Neem je telecomdiensten mee

Wie volledig vanaf nul begint en zijn eerste woning bouwt of verbouwt, is genoodzaakt om nieuwe telecomdiensten af te sluiten. Als je nieuwbouw of verbouwing gepaard gaat met een verhuis vanop je vorig adres, heb je minder werk. Je kan je huidige telecomabonnement gewoon meenemen naar je nieuwe stek.

Zodra de aansluiting in je nieuwe woning er is, kan je contact opnemen met je provider om je verhuisdatum door te geven. Dat is de datum waarop je telecomdiensten op je oude adres stoppen.

Verhuiskosten

Hoeveel jouw verhuis kost, hangt af van de operator bij wie je klant bent. Bestaande klanten betalen doorgaans geen verhuis- of opstartkosten voor de telecomdiensten op hun nieuwe adres. Je kan je abonnement dus gewoon verderzetten. Moet je nieuwe woning nog een aansluiting krijgen, dan betaal je wel de aansluitingskosten. Die variëren tussen 50 en 100 euro, afhankelijk van de operator.

Het is aangewezen om je telecomapparaten, zoals je modem en je decoder, mee te nemen naar je nieuwe woonst op de dag waarop een technicus langskomt voor de installatie. Zo hoeft hij geen nieuwe apparatuur te voorzien. De telecomdiensten in je nieuwe woning beginnen te lopen vanaf het moment dat de diensten op je oude adres zijn stopgezet. Zo loopt er niets dubbel en betaal je niets extra.



Het moment voor een overstap?

Eens je je nieuwe operator hebt gecontacteerd, zal die de verhuis doorgeven aan je vorige operator en de overstap regelen. Zelf hoef je daarvoor niets te doen. Verander je van operator, dan betaal je voor de opstartkosten van de telecomdiensten in je nieuwe woning. Maar heel wat operatoren hebben wel regelmatig promoties lopen waarbij je geen opstartkosten betaalt.

Tip: Een verhuis, nieuwbouw of verbouwing is het ideale moment om je abonnement onder de loep te nemen en te kijken of je niet te veel betaalt. Misschien beschik je nu wel over een fiberaansluiting, waardoor je voor supersnel internet kan kiezen.

Via Mijntelco.be zie je wat de voordeligste internet- en tv-abonnementen van het moment zijn en van welke promo’s je kan profiteren.

