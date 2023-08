Vermijd dataverbruik op de achtergrond en schakel automatische video's uit: zo voorkom je een hoge gsm-factuur op reis

Hoge kosten buiten de EU

Of je je nu in het buitenland – in de Europese Unie – bevindt wanneer je extra kosten maakt buiten je bundel of niet: dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Immers, pas wanneer je je buiten de grenzen van de EU begeeft, bijvoorbeeld naar Zwitserland, maar ook naar Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, kunnen de kosten buiten je bundel snel oplopen. Net als de kosten bínnen je bundel, trouwens. Daarom schaf je in die landen ter plaatse beter een simkaart aan.



Wat is roaming? Check de telecomregels binnen en buiten de Europese Unie voor je volgende vakantie.

Simpele gebruikstips

Hoe dan ook: kosten buiten je bundel vermijd je liever sowieso. Daar bestaan enkele handige hulpmiddelen voor:

• Een eerste voor de hand liggende tip is natuurlijk om zo vaak mogelijk verbinding te maken met een wifinetwerk. Al is openbare wifi gebruiken zeker niet zonder risico.

• Je houdt best ook het verbruik van bepaalde apps in de gaten. Sommige apps verbruiken namelijk mobiele data op de achtergrond, zelfs al heb je de app niet open staan. Dat kan je uitschakelen in de instellingen van elke app op je telefoon.

• Het automatisch afspelen van video’s schakel je eveneens beter uit.

Hou je verbruik in de gaten

Een verwittigd man/vrouw is er twee waard. Door je verbruik in de gaten te houden, weet je wanneer je datalimiet in zicht komt en kan je jouw surf- of appgedrag aanpassen of eventueel een extra databundel aanschaffen.

Afhankelijk van je toestel kan je dat ook in de instellingen van je smartphone zien. Zo krijgen Samsung-gebruikers een melding wanneer ze de grens van 2,5 GB hebben overgeschreden. Let wel: je toestel houdt het verbruik bij vanaf het begin van elke maand en dus niet volgens je facturatieperiode.

Daarnaast bieden ook de mobiele telecomproviders apps aan waarin je je verbruik kan raadplegen. Die apps zijn vaak overzichtelijker en gedetailleerder dan het verbruiksoverzicht in de instellingen van je smartphone. Maar de ene app is de andere niet en, afhankelijk van je operator, heb je als consument meer of minder mogelijkheden en controle.



Leestip: Met de auto naar het zuiden van Frankrijk? Zo beperk je je mobiele dataverbruik onderweg.

Limieten instellen

Je verbruik raadplegen voor elke facturatieperiode kan je in elke app. Maar de functionaliteiten én de kosten die daar soms aan verbonden zijn, lopen wel uiteen.

Zo biedt de app van Telenet en dochterbedrijf BASE de handige functie om een verbruikslimiet in te stellen, plus een blokkering wanneer je die overschrijdt. In het geval van Telenet kan niet iedereen dat zomaar doen. Enkel als beheerder – bijvoorbeeld de ouder op wiens naam het gezinsabonnement staat – kan je limieten en herinneringen instellen. Als gewone gebruiker kan je dus enkel je verbruik zien.

Hetzelfde zien we bij de MyOrange-app, maar dan zonder rolverdeling. In de app kan je een bedrag instellen, waarna het verbruik buiten het abonnement vanzelf stopt. Je kan er ook de optie om mobiel internet te blokkeren activeren, waardoor je helemaal geen risico meer loopt om data buiten je bundel te verbruiken. Ook in de apps MyYoufone en MyViking kan je een datalimiet instellen en een bijhorende automatische blokkering van je mobiele internetverbinding.

Een ander verhaal bij Proximus en de MyProximus-app. Daar is het niet mogelijk om een limiet in te stellen. Dat kan tevens niet bij Scarlet, edpnet en hey!. Proximus-klanten die zeker willen zijn dat ze geen kosten buiten hun bundel maken, moeten daarvoor de optie ‘full control’ aan hun abonnement toevoegen. Daarmee blokkeer je al het verbruik dat niet in je bundel zit, net als de bijkomende kosten door diensten, zoals speciale telefoonnummers en roaming buiten de EU. Doe je dat niet, dan worden de kosten buiten je bundel beperkt tot 60 euro per maand. Bij hey! is dat maximaal 50 euro per maand.

Meldingen en alerts

Er zijn ook enkele verschillen in de manier waarop de apps van providers meldingen of alerts geven over je dataverbruik. De meeste apps waarschuwen je op voorhand en geven je een melding wanneer je databundel bijna op is. Dat is het geval bij de apps van Telenet, Orange, BASE en Youfone. Bij Orange en Youfone ligt die grens op 80 procent dataverbruik, bij Telenet op 90 procent en bij BASE zelfs al op 75 procent.

Andere apps, zoals die van Proximus, Scarlet, Mobile Vikings en hey!, geven pas een melding wanneer je jouw datalimiet daadwerkelijk overschreden hebt. Mobile Vikings geeft meldingen per 10 euro die je extra verbruikt, maar laat ook toe om die limiet tot 0 euro te verlagen, zodat je nooit extra kosten maakt. Je krijgt de meldingen via de app of per sms. De edpnet-app geeft geen meldingen.



Vermijd een platte batterij op reis met deze adviezen: je telefoon een hele nacht opladen, is niet ideaal.

Tariefplan wijzigen

Zie je in de app van jouw provider dat je de datalimiet van je abonnement dreigt te overschrijden, dan kan je je datalimiet optrekken. Dat komt in feite neer op een extra data-abonnement en gaat dus gepaard met extra kosten op je eindfactuur. Dat kan bij elke app, behalve die van Scarlet, edpnet en hey!.

Let hierbij wel op de kleine lettertjes van je provider. Bij Youfone betaal je bijvoorbeeld 50 cent voor de activering van een nieuwe datalimiet. Bovendien geldt de nieuwe limiet pas vanaf de eerste dag van de volgende maand. Geen wondermiddel dus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.