Verhuizen? Dit moet je weten om in je nieuwe woonst niet zonder internet of televisie te vallen

Verhuizen vergt heel wat planning en organisatie. Je moet niet alleen een verhuiswagen of -firma regelen en al je spullen ingepakt zien te krijgen, je wilt in je nieuwe woonst natuurlijk ook snel televisie kunnen kijken en op internet surfen. Geen zorgen, je kan je huidige telecomabonnement gewoon meenemen naar je nieuwe woning.



Wees er op tijd bij

Om er zeker van te zijn dat je snel kunt surfen en tv-kijken op je nieuwe adres, moet je vroeg genoeg contact opnemen met je operator. Hoe vroeg je erbij moet zijn, hangt af van de beschikbaarheid van een aansluiting in je nieuwe woning. Als die er is, neem je best een viertal weken op voorhand contact op met je operator om je verhuisdatum door te geven. Dat is de datum waarop je telecomdiensten op je oude adres stoppen.

Je kan je operator telefonisch verwittigen, maar heel vaak is het ook mogelijk via de online klantenzone. Je spreekt daar meteen een datum af wanneer er een technicus kan langskomen om alles te installeren. Om alle nodige info door te geven, hou je jouw klantnummer, contactgegevens en het adres van je nieuwe woning bij de hand.

Is je woning nog niet aangesloten op het kabelnetwerk, bijvoorbeeld omdat het om een nieuwbouwwoning gaat, dan raden de meeste operatoren aan om ten laatste zes weken voor de verhuisdatum contact op te nemen. Zo heeft de operator genoeg tijd om de aansluiting voor te bereiden en te plannen. Daar zijn namelijk wel wat werken voor nodig.

Een afspraak maken is doorgaans gratis. Operatoren rekenen wel kosten aan voor afspraken in het weekend of na de werkuren. Ook wanneer je een afspraak niet nakomt, of te laat wijzigt of annuleert, betaal je een vergoeding.

Zijn er verhuiskosten?

Hoeveel jouw verhuis kost, hangt af van de operator bij wie je klant bent. Bestaande klanten betalen doorgaans geen verhuis- of opstartkosten voor de telecomdiensten op hun nieuwe adres. Je kan je abonnement dus gewoon verderzetten. Moet je nieuwe woning nog een aansluiting krijgen, dan betaal je wel de aansluitingskosten. Die variëren tussen 50 en 100 euro, afhankelijk van de operator.

Het is aangewezen om je telecomapparaten, zoals je modem en je decoder, mee te nemen naar je nieuwe woonst op de dag waarop een technicus langskomt voor de installatie. Zo hoeft hij geen nieuwe apparatuur te voorzien.

De telecomdiensten in je nieuwe woning beginnen te lopen vanaf het moment dat de diensten op je oude adres zijn stopgezet. Zo loopt er niets dubbel en betaal je niets extra.

Wat met glasvezel?

Had je fiberinternet in je vorige woning, dan is het mogelijk dat je daar in je nieuwe woning niet van zult kunnen genieten en je een ander abonnement moet nemen. Je woning moet namelijk beschikken over een fiberaansluiting en dat is nog niet overal het geval. De operatoren voorzien zelf de uitrol hiervan. Je hoeft dus geen contact op te nemen. In afwachting zal je dus een ‘gewoon’ internetabonnement moeten nemen.



Meteen ook overstappen?

Veel consumenten grijpen een verhuis aan om hun abonnement te vergelijken. Eens je je nieuwe operator hebt gecontacteerd, zal die de verhuis doorgeven aan je vorige operator en de overstap regelen. Zelf hoef je daarvoor niets te doen.

Verander je van operator, dan betaal je voor de opstartkosten van de telecomdiensten in je nieuwe woning. Maar heel wat operatoren hebben wel regelmatig promoties lopen waarbij je geen opstartkosten betaalt. Zit je verhuis eraan te komen, dan kan je via de vergelijkingstool van Mijntelco.be zien of je kan overstappen naar een goedkoper abonnement voor internet en tv in je nieuwe woning én of je daarbij van tijdelijke promoties kan genieten.

