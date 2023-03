Vergeet Apple en Samsung: deze drie minder bekende smartphonemerken bieden ook toptoestellen

TweakersOnbekend is onbemind. Bij smartphonemerken is dat niet anders. Toch maken heel wat fabrikanten zonder ronkende Apple- of Samsung-naam en -reputatie prima toestellen. Smartphone-expert bij technologiesite Tweakers Donovan Kerssenberg zoomt dieper in op drie merken die weinig gekend maar toch de moeite waard zijn. Hij deelt per merk ook de beste toestellen van het moment.

1. Asus

“Veel mensen kijken niet verder dan Apple en Samsung, maar de wereld is zoveel groter en er zijn een aantal andere fabrikanten die zeer mooie toestellen maken.

Asus heeft recent bijvoorbeeld de zeer veelzijdige en complete Zenfone 9 aangekondigd. Dat is een high-end smartphone die is uitgerust met een koptelefoonaansluiting. Dat komt bijna niet meer voor in dit prijssegment. Daarnaast is het toestel iets kleiner dan de gemiddelde smartphone en ligt het heerlijk in de hand. De software heeft ook een aantal handige extra’s die je niet snel op andere smartphones ziet, maar die je leven een stukje makkelijker maken. De rest van het systeem is schoon en snel.

De camera is ook uitzonderlijk goed, dankzij de ingebouwde gimbal. Hierdoor kan je superstabiele video’s schieten en ‘s nachts mooie nachtfoto’s maken. Het enige punt waarop concurrenten het beter doen is de softwareondersteuning. Asus voorziet de Zenfone 9 maar twee jaar van updates.”



Tip: Kijk op Tweakers.be waar je de Asus Zenfone 9 (vanaf 731 euro) momenteel het voordeligst op de kop tikt.

Volledig scherm De vier kleuren van de ASUS ZenFone 9. © ASUS

2. Sony

“Sony was vroeger een grote naam in Androidland. Tegenwoordig horen we niet veel meer van het bedrijf, maar het bestaat nog steeds en maakt bovendien ook nog steeds goede smartphones.

De Xperia 1 IV en Xperia 5 IV zijn heel complete smartphones. Het bedrijf richt zich vooral op de multimedia creator en heeft handige apps meegeleverd om makkelijk video’s en foto’s op professioneel niveau te kunnen maken. Daarnaast heeft het bedrijf met deze twee exemplaren ingezet op livestreamen. De meegeleverde apps hebben daar direct ondersteuning voor.

Daarnaast biedt Sony ook speciale accessoires, zoals een speciale tripod die je ook in je hand kunt houden en waarmee je het toestel kunt bedienen zonder aan het scherm te moeten zitten. Ook heeft het bedrijf een bijzondere vlogmonitor, zodat je de (betere) camera’s aan de achterkant kunt gebruiken. Verder hebben de toestellen niet alleen een koptelefoonaansluiting, maar ook ruimte voor microSD-kaarten. Erg handig als je veel video’s opneemt.

Ook Sony voorziet zijn smartphones maar twee jaar lang van updates. Bovendien zijn de smartphones een stuk duurder dan de gemiddelde high-end smartphone, maar als dat je niet stoort en groots wilt inzetten op contentcreatie, dan zijn dit zeker goede kandidaten.”

Interesse? Vergelijk de prijzen van de Sony Xperia 5 IV (vanaf 849 euro) en Sony Xperia 1 IV (vanaf 1.132,29 euro) via Tweakers.be.

Volledig scherm Sony Xperia 1 IV Zwart. © Tweakers.be

3. Motorola

Motorola was vroeger eveneens een hele grote naam in de wereld van de mobiele telefoons. En ook afgelopen jaar heeft de fabrikant een aantal zeer goede toestellen uitgebracht.

De Motorola Edge 30 Ultra is zo’n smartphone. Het toestel heeft een schone versie van Android, voelt stevig aan en heeft een goede 200 megapixelcamera aan boord die ook ‘s avonds uitstekende foto’s maakt. Het scherm is bovendien erg helder. Daarnaast heeft dit toestel een desktopmodus die op sommige punten de modus van Samsung, DeX, voorbijstreeft. Deze high-end smartphone is bovendien goedkoper dan het gemiddelde vlaggenschip en heeft ook nog eens een lange softwareondersteuning van vier jaar.

Alsof dat niet genoeg is, heeft het bedrijf verder een vouwbaar toestel uitgebracht die moet concurreren met de Flip van Samsung: De Motorola Razr (2022). Dit toestel heeft een groter scherm aan de voorzijde, waarmee je meer kan doen dan het scherm van de Galaxy Flip 4. Het heeft bovendien veel minder last van een vouwrand. Helaas ondersteunt Motorola deze smartphone niet zolang als de Edge 30 Ultra, maar ook dat vangt het bedrijf op door de community op weg te helpen.”



Klinkt goed? Bekijk de Motorola Edge 30 Ultra (vanaf 743,75 euro) en Motorola Razr (2022) (vanaf 944 euro) en hun prijzen via Tweakers.be.

Volledig scherm Motorola Edge 30 Ultra. © Motorola

