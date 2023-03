Vergeet Apple en Samsung: deze drie (minder bekende) smartphonemerken bieden ook toptoestellen aan

1. Asus

“Asus heeft recent de zeer veelzijdige en complete Zenfone 9 aangekondigd. Dat is een high-end smartphone die is uitgerust met een koptelefoonaansluiting. Dat komt bijna niet meer voor in dit prijssegment. Daarnaast is het toestel iets kleiner dan de gemiddelde smartphone en ligt het heerlijk in de hand. De software heeft ook een aantal handige extra’s die je niet snel op andere smartphones ziet, maar die je leven een stukje makkelijker maken. De rest van het systeem is schoon en snel.