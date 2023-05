Vanaf 4,5 euro per maand vind je al een gsm-abonnement: maar hoe voorzie je voldoende mobiele data voor jouw verbruik?

MijntelcoDe afgelopen jaren zijn we met z’n allen meer mobiel gaan surfen, met een hoger mobiel dataverbruik als gevolg. Steeds meer (kleinere) operatoren – die exclusief mobiele abonnementen aanbieden – spelen daarop in met interessante dataformules en bijhorende promoties. Maar welke zijn nu de voordeligste abonnementen? Mijntelco.be maakt een overzicht.

Groeiende focus op mobiele data

Abonnementen voor mobiele telefonie bestaan in allerlei vormen en maten: een beperkt of onbeperkt aantal belminuten en sms’en, veel of weinig data… Afhankelijk van jouw verbruiksprofiel vind je door goed te vergelijken ongetwijfeld een abonnement dat bij je past.

Mobiele data winnen daarbij steeds meer aan belang. Denk aan het streamen van podcasts in de wagen of op de trein, het gebruik van apps als Waze of Coyote in het verkeer en Strava tijdens het sporten: voor al die toepassingen heb je mobiele data nodig.

Sinds enkele jaren zijn er dan ook operatoren actief op de Belgische telecommarkt die exclusief abonnementen voor mobiele telefonie aanbieden, met sterke nadruk op mobiele datavolumes en minder op het aantal belminuten.

Youfone en hey! zijn daar enkele voorbeelden van, die bovendien ook regelmatig om de oren slaan met aantrekkelijke promo’s. Tot voor kort behoorden ook Mobile Vikings, edpnet en BASE tot de zogeheten ‘mobile only’-operatoren. Maar welke deals zijn nu het interessantst?



Telefoneer je via internet of gebruik je beter ‘klassieke belminuten’? Zo kom je het goedkoopst uit.

Hoeveel mobiele data heb je nodig?

Voor we een antwoord bieden op de vraag welk abonnement voor mobiele data vandaag het interessantst is, moet je weten aan welke hoeveelheid mobiele data je nood hebt. Je voelt het al aankomen: dat is voor iedere persoon anders.

Surf je enkel mobiel wanneer dat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om de weg te vinden, de dienstregeling van treinen en bussen te raadplegen of af en toe eens een artikel te lezen, dan is een datavolume tot 2,5 GB per maand in de meeste gevallen voldoende. Ben je vaak de baan op en verbruik je de hele dag door mobiele data, dan zal dat volume niet hoog genoeg zijn.

Vorig jaar wees een studie van Testaankoop uit dat de gemiddelde Belg zo’n 1 uur en 34 minuten sociale media per dag gebruikt. Door enkel en alleen te scrollen op Facebook en Instagram verbruik je zo gemakkelijk al bijna 5 GB per maand. Reken daar ook nog eens het gebruik van apps als Messenger, WhatsApp, Waze, Strava en Google Maps bij, en je komt al snel bij een gemiddeld verbruik van 10 GB per maand uit.



Hoeveel data slurpen populaire apps precies? Check hier de cijfers.

De goedkoopste abonnementen

Laat ons eerst beginnen met het abonnement dat vandaag veruit het goedkoopst is: het abonnement van 4,50 euro van Youfone. Met 200 belminuten en 0,5 GB mobiele data beschik je zo over een minimaal pakket. Maar nogmaals, afhankelijk van je verbruiksprofiel, kan dat mogelijk voldoende zijn. Voor abonnementen met 2 GB mobiele data is edpnet de koploper: 8 euro per maand, inclusief 400 belminuten.

Voor alle duidelijkheid: die abonnementen zijn niet voldoende om een gemiddeld mobiel dataverbruik te dekken. In deze prijscategorie tot slot ook nog een eervolle vermelding voor Orange en Mobile Vikings, die een abonnement met 4 GB data aanbieden voor 12 euro per maand. Bij Orange geniet je momenteel van een promo waarbij je tijdelijk 9 euro per maand betaalt voor het Go Light-abonnement.



Waar betaal je momenteel het minst? De tien goedkoopste mobiele abonnementen en wat je ervoor krijgt op een rij.

Meer zekerheid met (tot) 10 GB

Heb je een doorsnee verbruiksprofiel, dan ga je best op zoek naar een mobiel abonnement met een datavolume tussen 5 en 10 GB per maand. Ook hier weer komt Youfone als absolute prijsbreker uit de bus. Voor 9 euro per maand heb je er een mobiel abonnement met 6 GB mobiele data en 200 belminuten. Maar ook edpnet komt hier sterk uit de hoek, met een abonnement met 10 GB mobiele data voor 11 euro per maand.

Tijdelijke promo’s in acht genomen, blijkt hey! vandaag over het interessantste aanbod te beschikken. De eerste 24 maanden geniet je er voor 10 euro per maand van een abonnement met 10 GB en 200 belminuten. Tot slot vestigen we ook nog even aandacht op de abonnementen die een onbeperkt aantal belminuten aanbieden. Mobile Vikings en edpnet zijn hierin koploper, met 15 euro per maand, inclusief 10 GB mobiele data.



Tip: Bekijk hier de tien voordeligste mobiele abonnementen voor een - doorsnee - verbruik tot 10 GB.

Veel data, minste geld

Ga je de hele dag de baan op en surf je daarbij om verschillende redenen quasi voortdurend mobiel, dan behoor je ongetwijfeld tot de uitschieters op het vlak van mobiel dataverbruik. Welk mobiel abonnement is dan het meest geschikt? Uit een vergelijking via Mijntelco.be blijkt duidelijk dat Youfone over het interessantste aanbod beschikt in dit segment. Voor 25 GB per maand betaal je 18 euro, voor 40 GB is dat 20 euro. Voeg je daar onbeperkte telefonie aan toe, dan betaal je 3 euro extra per maand.

Uit de vergelijking blijkt eveneens dat de traditionele operatoren (Proximus, Orange, Telenet en VOO) wel de goedkoopste zijn als het op maximale databundels van 300 GB aankomt. Begin mei trok Proximus de datavolumes van zijn mobiele abonnementen op en dankzij een tijdelijke promotie springt het Mobile Maxi-abonnement daarbij in het oog: gedurende de eerste zes maanden geniet je voor 19,99 euro per maand van 50 GB mobiele data, naast onbeperkt bellen en sms’en.



Meer dan 20 GB per maand nodig? Dit zijn de tien goedkoopste mobiele abonnementen voor datavreters.

