Van weetjes over schilderkunst tot handige lifehacks: van deze 10 TikTok-kanalen leer je heel wat bij

The Gaze

De creatieve Antwerpenaar Matthijs van Mierlo stampte meer dan drie jaar geleden ‘The Gaze’ uit de grond. Dat is een Instagram-, YouTube- en TikTok-kanaal waarop hij op een komische wijze een woordje uitleg geeft over klassieke kunst en de hedendaagse beeldcultuur. Van Mierlo gebruikt een luchtige toon en koppelt die aan knappe visuals om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor bijvoorbeeld de schilderkunst van Pieter Breughel, Leonardo Da Vinci of Claude Monet.

Febelfin

Eind vorig jaar liet Febelfin, de Belgische federatie voor de financiële sector, een onderzoek uitvoeren naar de financiële kennis van Belgen. Daaruit blijkt dat we met z’n allen te weinig afweten over bijvoorbeeld lenen, beleggen en pensioensparen. De pr-afdeling van Febelfin wou daar iets aan doen en kwam met een eigen TikTok-kanaal op de proppen. Via dat kanaal wordt aan jongeren uitgelegd hoe ze bijvoorbeeld online fraude kunnen herkennen, wat cryptocurrency nu eigenlijk is en hoe ze een oude bankkaart onbruikbaar kunnen maken.

pUberbijles

Wat moet je doen als jouw jonge snaak problemen ondervindt tijdens het studeren? Hoe bereid je je zoon of dochter voor op een luistertoets? En hoe studeert je spruit het beste als er sprake is van dyslexie of dyscalculie? De Nederlandse juf Michelle probeert via TikTok-kanaal pUberbijles een antwoord te geven op al deze, en nog veel meer vragen. Ze is jarenlang actief geweest in het Nederlandse onderwijs en werkt samen met een team van professionals om zowel ouders als kinderen warm te maken voor school.

De Universiteit van Vlaanderen

Kan een operazanger daadwerkelijk een glas breken? Hoe groot is een ei van een dinosaurus? En waarom is slaap zo belangrijk? Deze en nog veel meer andere wetenschappelijke vragen worden beantwoord op het TikTok-kanaal van de Universiteit van Vlaanderen. De organisatie achter dit Vlaamse platform wil wetenschappelijke kennis toegankelijker maken voor het grote publiek is slaagt daar, wat ons betreft, ruimschoots in.

Martijn Peters

Martijn Peters is wetenschapsjournalist voor HLN en VTM NIEUWS en in zijn vrije tijd ook actief op TikTok. Daar ontkracht hij wetenschappelijke onwaarheden die de wereld werden in geslingerd en legt hij complexere termen uit zodat iedereen ze kan begrijpen. Na een bezoekje aan Martijns TikTok-account mag je er zeker van zijn dat je bijvoorbeeld de grootste verschillen tussen kernfusie en kernsplijting onder de knie hebt.

the.data.guy

Data-analist Michael DeBenigno is een kei in analyses maken. De man beschikt over software waarmee hij cijfermateriaal in tabellen en grafieken kan gieten en ook virtueel in zijn huiskamer kan projecteren. Dankzij DeBenigno krijgen we een heel andere kijk op massamigratie, populatieaantallen of zelfs de verspreiding van ziekten. Wil je enkele van je vrienden anders laten kijken naar een van deze onderwerpen? Stuur ze dan zeker een filmpje van the.data.guy door.

Simplehistory

Hou je van geschiedenis, maar vind je documentaires te lang? Volg dan zeker simplehistory_. Op dit TikTok-kanaal krijg je enkel minidocu’s te zien, maar dan wel over de meest uiteenlopende geschiedkundige onderwerpen. De medewerkers van simplehistory_ vertellen je onder meer hoe de straten van het oude Pompeii er duizenden jaren geleden bijlagen, maar ook hoe oude wereldtalen klonken of hoe het best bewaarde fossiel van dinosauriërs eruit ziet.

Haagschekeuken

De Nederlandse kok Robin is sinds 2020 actief op TikTok om er allerlei eenvoudige gerechten te delen. Hij krijgt daarbij de hulp van zijn kat Chef Junior en verzorgt zijn video’s met grappige voice-overs die de kijker doen uitkijken naar meer filmpjes. De gerechten die Robin presenteert ogen bovendien zeer smakelijk, zijn helemaal niet moeilijk om te maken en… kunnen ook zonder hulpkat bereid worden.

iamtabithabrown

Tabitha Brown werd in 2017 bekend nadat ze een video op TikTok had geplaatst waarin ze een veganbroodje recenseerde. De Amerikaanse vrouw zag dat haar kanaal enorm populair werd en besloot vervolgens om eigen veganrecepten te gaan delen. Tabitha is in de Verenigde Staten inmiddels uitgegroeid tot een heuse televisie- en internetpersoonlijkheid en heeft zelfs eigen producten ontwikkeld. Haar recepten blijven populair en volgens haar fans ook enorm lekker.

Sidneyraz

TikTokker Sidney Raz begint elk van zijn video’s met de slagzin: “Here’s something I didn’t know until I was in my 30s”, waarna hij een nieuwe lifehack demonstreert. Je komt via zijn kanaal te weten of je ducktape in één eenvoudige beweging kan scheuren, wat de juiste manier is om broccoli te snijden en of je kan poetsen met behulp van bakpapier. Nadien staart de jongeman intens naar de camera om aan te geven hoe verbaasd hij wel niet is over zijn eigen bevindingen.

