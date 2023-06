Van streamende tiener tot 65-plusser met vaste lijn: dit zijn de goedkoopste telecomabonnementen voor jouw verbruiksprofiel

MijntelcoAbonnementen voor (mobiele) telefonie, internet en tv bestaan in allerlei formules en met uiteenlopende tarieven. Dé ideale formule hangt af van jouw surf-, bel- en kijkgedrag. Mijntelco.be zet enkele vaak voorkomende profielen op een rij. Voor elk type gebruiker gaan we na welke telecomabonnementen vandaag het voordeligst zijn.

Overstappen kan snel en simpel

Een telecomabonnement kiezen is kinderspel. Dankzij de vele spelers die vandaag op de Belgische telecommarkt actief zijn – ‘mobile only’ of niet – heb je keuze uit verschillende formules en prijscategorieën. Ook de administratieve rompslomp die traditioneel bij een overstap komt kijken, is vandaag zo goed als verdwenen.

Geen excuses dus om niét over te stappen. Laat ons daarom even kijken naar enkele interessante abonnementsformules, op basis van drie fictieve personen. Elke vergelijking gaat uit van de beste prijs zonder korting. Dankzij tijdelijke kortingen of promoties ben je mogelijk voor een beperkte tijd goedkoper af bij een andere operator dan hieronder vermeld.



1. De 18-jarige gamer en TikTokker

Dit profiel klinkt heel wat ouders wellicht bekend in de oren. Misschien kwam je al voor onaangename verrassingen te staan, bijvoorbeeld wanneer je zoon of dochter over de datalimiet van het mobiele abonnement ging of de internetlimiet al halverwege de maand bereikte. Je hebt het al door: en gsm-abonnement met veel mobiele data en onbeperkt thuisinternet aan een hoge snelheid (200 Mbps of meer) zijn hier een must.

Het is daarbij aangewezen om voor een apart mobiel abonnement te kiezen dat geen deel uitmaakt van je gezinsabonnement. De abonnementen van ‘mobile only’-operatoren bieden namelijk veel meer mobiele data, en dit tegen een scherpere prijs. Bij Youfone heb je voor 17 euro per maand een abonnement met 20 GB mobiele data en 200 belminuten. Wil je toch onbeperkt bellen, dan betaal je Youfone en Mobile Vikings 20 euro per maand. Ook bij de abonnementen met grote datavolumes blijkt Youfone de absolute prijsbreker: 200 belminuten en 40 GB mobiele data kosten er 22 euro per maand.

Kijken we naar de voordeligste internetabonnementen met hoge snelheden en zonder limiet, dan biedt Mobile Vikings vandaag de goedkoopste én snelste formule met thuisinternet via fiber. Voor onbeperkt internet met snelheden tot 1.000 Mbps betaal je 55 euro per maand. Daarvoor moet je woning wel over een fiberaansluiting beschikken. Heeft je woning die niet, dan biedt Orange de interessantste formule: 61 euro voor onbeperkt internet met snelheden tot 400 Mbps.

Tot slot nog dit: met ONE pakt Telenet uit met een interessante combiformule. Voor 73,24 euro per maand surf je onbeperkt aan een maximumsnelheid van 250 Mbps en beschikt elk mobiel abonnement over onbeperkte belminuten en 300 GB mobiele data. Elk mobiel nummer dat je toevoegt, kost 22,15 euro extra.



2. Het gezin van vier: all-informules

Los van de mobiele abonnementen voor grootverbruikers, wil je natuurlijk liefst zoveel mogelijk van je telecomdiensten bundelen. Eén pakket met verschillende gsm-abonnementen, internet, tv via decoder en eventueel enkele streamingopties zoals Netflix of Streamz. Hiervoor moeten we kijken naar Telenet, Proximus en Orange: de enige operatoren in ons land die all-informules aanbieden. We gaan op zoek naar formules met degelijke internetsnelheden en voldoende mobiele data (10 GB of meer).

Uit een prijsvergelijking van Mijntelco.be blijkt dat Orange hier vandaag de goedkoopste formule heeft. Love Trio met Go Plus kost je maandelijks 75 euro. Wat krijg je daarvoor? Ongelimiteerd internet met een maximumsnelheid van 150 Mbps, onbeperkt bellen, 20 GB mobiele data en tv via decoder. Je kan tot vier extra simkaarten toevoegen, waarbij elk extra mobiel nummer 21 euro kost.

Om hun kijkervaring te verbeteren, voegen veel gezinnen graag een streamingabonnement toe aan hun tv-abonnement. Voor Streamz is Orange vandaag de goedkoopste, met 5,95 euro per maand, maar je kan er geen Netflix toevoegen aan je pack. Dat kan wel bij Telenet, vanaf 8,99 euro per maand, en je kan er eveneens Disney+ toevoegen. Bij Proximus vind je Netflix en Disney+ aan dezelfde prijs als bij Telenet, maar geen Streamz.



3. 65-jarige: tv en telefonie

Voor oudere personen zijn vaak vooral telefonie en tv van belang. Bovendien maakt die generatie nog graag gebruik van een vaste telefoonlijn. Internet en mobiele telefonie zijn minder van belang, waardoor een basispakket volstaat.

Het Love Trio-abonnement met Go Light van Orange is ook hier het meest interessant. Het omvat onbeperkt internet met een maximumsnelheid van 150 Mbps, een mobiel abonnement met 150 belminuten en 4 GB mobiele data, alle tv-zenders via decoder én een vaste lijn. Toch liever onbeperkt mobiel bellen? Love Trio met Go Plus is ook met vaste lijn de goedkoopste optie, en je krijgt er meteen ook 20 GB mobiele data bij.

